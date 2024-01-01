Hiç Param Yok Ahh bir başkadır Gecenin hüzünlü son durağı yalnızlık Ahh hiç param yok Sen de yoksun bu gece ama bu insafsızlık Tek bir gitar var haykıran Gecenin karanlığında Gel sussun yeter dayanmak çok zor buna Şimdi sen yanımda yoksun ya Tam ihtiyacım olduğu anda gelme Yarın da gelme Hiç istemem kalsın batsın bu sevda

Edepsiz Yanıma uzan ve iste Bedenini çöz ve emri bekle Tenini eğit benimle Elini eğit ki aksın tenimde *** Akıl fikir yok gereksiz Bu günde ruh çok edepsiz Biraz çabuk olcanım tez Azar azar kaybolup gez *** Yakınım olur acılar ve utançlar Gecelerim olur bu yabancı bakışlar Canımı sıkar bu eda ve nazlar Vazgeçtim aa

Dönemez Hınzır kuşku Hadis komşu Dikkatli ol Bu çocuk başka Bilmiş zaman Zarar ziyan Uzak durun Bu çocuk başka Talihim yorgun kuşları şehvetin kırık dişleri Kaldır hantal geceni Saldır şimdi çabuk ol Beni hemen süsle Iştah uyan tenimde Dönemez beni ölür sanmıştı Dönemez buna alışacak Dönemez bana bir söz vermişti Dönemez bu söz tutulacak