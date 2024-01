Ümit Besen

Her gece bir kaç arkadaş, gezelim sarmaş dolaş Her gece bir kaç arkadaş, gezelim sarmaş dolaş İçelim sarhoş olalım, eğlenelim biraz İçelim sarhoş olalım, eğlenelim biraz *** İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş *** Elimizde şişeler, açılsın meyhaneler Elimizde şişeler, açılsın meyhaneler Madem ayyaş diyorlar, boş durmasın kadehler Madem ayyaş diyorlar, boş durmasın kadehler *** İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş *** Her gece bir meyhane, biz içeriz kime ne? Her gece bir meyhane, biz içeriz kime ne? Gönül sarhoş olmuş bak, dönüyor dönüyor divane Gönül sarhoş olmuş bak, dönüyor dönüyor divane *** İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş