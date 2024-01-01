Ümit Besen

Aklım Hep Sende Sanki hayat bir cehennem Sensiz ben hiç gülmüyorum Sanki hayat bir cehennem Sensiz ben hiç gülmüyorum *** Sen yanımda olmayınca İnan ölmek istiyorum *** Aklım hep sende (sende) Fikrim hep sende (sende) Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende *** Aklım hep sende (sende) Fikrim hep sende (sende) Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende *** Doyasıya seni sevmek Senin olmak istiyorum Doyasıya seni sevmek Senin olmak istiyorum *** Sen yanımda olmayınca İnan ölmek istiyorum *** Aklım hep sende (sende) Fikrim hep sende (sende) Senin açtığın yaralar Derya gibi derin bende

Ağlama Sevdam Göz yaşımın her damlası sevgidir Bu hasretlik zor gelse de çekilir Bir gün olur bu acılar silinir Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama *** Benden ayrı gezme gülüm amandır Sensiz benim gönül evim talandır Bu dünyada bir muhabbet kalandır Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama *** Hasretinden ateş yutmuş gibiyim Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama.

Deli Eder Beni Bunca güzel saatten sonra Seni bırakıp gitmek yok mu? Çılgın gibi aşıkken sana Paylaşmak yok mu yalnızlıkla? *** Tenimde terin kokar Yanar bedenim hasretinle Kor olur dudaklarım birden Kirpikler birleşmez uyuyamam *** İşte bu deli eder beni İşte bu deli eder beni Deli eder, deli eder Deli eder yüreğimi deli eder *** İşte bu deli eder beni İşte bu deli eder beni Deli eder, deli eder Deli eder yüreğimi deli eder Deli eder yüreğimi yokluğun, deli eder *** Geceleri senin yerine Duvarlarla konuşmak yok mu? Düşlere dalıp bir başıma Sevişmek yok mu o hayalinle? *** Tenimde terin kokar Yanar bedenim hasretinle Kor olur dudaklarım birden Kirpikler birleşmez uyuyamam *** İşte bu deli eder beni İşte bu deli eder beni Deli eder, deli eder Deli eder yüreğimi deli eder *** İşte bu deli eder beni İşte bu deli eder beni Deli eder, deli eder Deli eder yüreğimi deli eder Deli eder yüreğimi yokluğun, deli eder