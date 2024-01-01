Ablan Kurban Olsun Şarkı Sözleri
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Ümit Besen
Ablan Kurban Olsun
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Sanki hayat bir cehennem
Sensiz ben hiç gülmüyorum
Sanki hayat bir cehennem
Sensiz ben hiç gülmüyorum
***
Sen yanımda olmayınca
İnan ölmek istiyorum
***
Aklım hep sende (sende)
Fikrim hep sende (sende)
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Aklım hep sende (sende)
Fikrim hep sende (sende)
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Doyasıya seni sevmek
Senin olmak istiyorum
Doyasıya seni sevmek
Senin olmak istiyorum
***
Sen yanımda olmayınca
İnan ölmek istiyorum
***
Aklım hep sende (sende)
Fikrim hep sende (sende)
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
-
Göz yaşımın her damlası sevgidir
Bu hasretlik zor gelse de çekilir
Bir gün olur bu acılar silinir
Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama
***
Benden ayrı gezme gülüm amandır
Sensiz benim gönül evim talandır
Bu dünyada bir muhabbet kalandır
Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama
***
Hasretinden ateş yutmuş gibiyim
Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama.
-
Bunca güzel saatten sonra
Seni bırakıp gitmek yok mu?
Çılgın gibi aşıkken sana
Paylaşmak yok mu yalnızlıkla?
***
Tenimde terin kokar
Yanar bedenim hasretinle
Kor olur dudaklarım birden
Kirpikler birleşmez uyuyamam
***
İşte bu deli eder beni
İşte bu deli eder beni
Deli eder, deli eder
Deli eder yüreğimi deli eder
***
İşte bu deli eder beni
İşte bu deli eder beni
Deli eder, deli eder
Deli eder yüreğimi deli eder
Deli eder yüreğimi yokluğun, deli eder
***
Geceleri senin yerine
Duvarlarla konuşmak yok mu?
Düşlere dalıp bir başıma
Sevişmek yok mu o hayalinle?
***
Tenimde terin kokar
Yanar bedenim hasretinle
Kor olur dudaklarım birden
Kirpikler birleşmez uyuyamam
***
İşte bu deli eder beni
İşte bu deli eder beni
Deli eder, deli eder
Deli eder yüreğimi deli eder
***
İşte bu deli eder beni
İşte bu deli eder beni
Deli eder, deli eder
Deli eder yüreğimi deli eder
Deli eder yüreğimi yokluğun, deli eder
-
Ne istiyorsunuz benden, aldınız yetmedi mi?
Bıkmadınız istemekten, size borcum bitmedi mi yıllar?
Ne istiyorsunuz benden, aldınız yetmedi mi?
Bıkmadınız istemekten, size borcum bitmedi mi yıllar?
***
Çaresizlik oldunuz hep, beni derde koydunuz hep
Yerden yere vurdunuz hep, insafınız yok mu yıllar, yıllar
***
Erittiniz damla, damla
Kopardınız sayfa, sayfa
Erittiniz damla, damla
Kopardınız sayfa, sayfa
***
Çağlattınız dalga, dalga
Ezdiniz beni yıllar
Üzdünüz beni yıllar
Üzdünüz beni yıllar
***
Ezdiniz beni yıllar
Üzdünüz beni yıllar
Üzdünüz beni yıllar
***
Dertlerimi bilmediniz, çektiğimi görmediniz
Bana fırsat vermediniz, sayenizde yaşamadım, yıllar
Dertlerimi bilmediniz, çektiğimi görmediniz
Bana fırsat vermediniz, sayenizde yaşamadım, yıllar
***
Çaresizlik oldunuz hep, beni darda koydunuz hep
Yerden yere vurdunuz hep, insafınız yok mu yıllar, yıllar
***
Erittiniz damla, damla
Kopardınız sayfa, sayfa
Erittiniz damla, damla
Kopardınız sayfa, sayfa
***
Çağlattınız dalga, dalga
Ezdiniz beni yıllar
Üzdünüz beni yıllar
Üzdünüz beni yıllar
***
Ezdiniz beni yıllar
Üzdünüz beni yıllar
Üzdünüz beni yıllar
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