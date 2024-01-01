Ümit Besen

Gözyaşına kimse bakmaz Bir şekilde avunursun Senin gönlün yalnız kalmaz Aklın varsa unutursun *** Gözyaşına kimse bakmaz Bir şekilde avunursun Senin gönlün yalnız kalmaz Aklın varsa unutursun *** Ben sonunu biliyorum Gör bak işte gidiyorum Sana sonkez söylüyorum Aklın varsa unutursun *** Ben sonunu biliyorum Gör bak işte gidiyorum Sana sonkez söylüyorum Aklın varsa unutursun *** Bile, bile lades olmaz Sen gönlünü avutursun Böyle mutsuz saadet olmaz Aklın varsa unutursun

Dedim sana kaç kere Üzme beni boş yere Geri dönmeye çare Arayan sen olursun Geri dönmeye çare Arayan sen olursun Kalbinde başlar sancı Verir sana çok acı *** Bu yaraya ilacı Arayan sen olursun Bu yaraya ilacı Arayan sen olursun Dert ekleyip derdine Hergün düşüp peşime Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun *** Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Dert ekleyip derdine Hergün düşüp peşime Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun *** Güvenme hiç şansına Mutluluk vermez sana Sonunda yana yana Arayan sen olursun *** Sonunda yana yana Arayan sen olursun İnan ki ahım tutar Dünya gelir sana dar İşte benden bukadar Arayan sen olursun İşte benden bukadar Arayan sen olursun *** Dert ekleyip derdine Hergün düşüp peşime Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Dert ekleyip derdine Hergün düşüp peşime *** Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun