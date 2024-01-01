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7/24 Dinle Dokunsalar Ağlarım

Dokunsalar Ağlarım Şarkı Sözleri

Ümit Besen Dokunsalar Ağlarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Dokunsalar Ağlarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dokunsalar Ağlarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Besen

Ümit Besen

Dokunsalar Ağlarım

  • Aklın Varsa Unutursun

  • Aşk Yere Batsın

  • Bir Beyaz Karanfil

  • Yağmurla Kayboldun

  • Dokunsalar Ağlarım

  • Sahillerde

  • İstanbula Küskünüm

  • Olmaz Olsun

  • Küçüğüm

  • Gidiyorum Buralardan

  • Yanımda Sen Olmalıydın

  • Arayan Sen Olursun

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