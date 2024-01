Ümit Besen

Sen bana mecbur gibisin Oysa benden bıktığın hâlde Ben seni öyle sevmişim ki Uğruna ölecek kadar Her şeyi verecek kadar *** Al, her şeyim senin olsun Çıkıyorum artık hayatından Bunca yıl sonra kolay olmayacak Kimsesiz, sensiz yaşamak *** Hadi uç kendi kanatlarınla Acı çekme benim, benim yatağımda Gönlünce gez, dolaş, gönlünce yaşa Beni hiç düşünme, alışkın değilim buna *** Demek ki sen hep acı çektin Bugüne kadar belli etmedin Meğerse ben ne çekilmez adammışım Herkesin sevdiği masalmışım Bir masalmışım *** Al, her şeyim senin olsun Çıkıyorum artık hayatından Bunca yıl sonra kolay olmayacak Kimsesiz, sensiz yaşamak *** Hadi uç kendi kanatlarınla Acı çekme benim, benim yatağımda Gönlünce gez, dolaş, gönlünce yaşa Beni hiç düşünme, alışkın değilim buna *** Al, her şeyim senin olsun Çıkıyorum artık hayatından Kolay olmayacak bunca yıl sonra Kimsesiz, sensiz yaşamak Yalnız yaşamak *** Hadi uç kendi kanatlarınla Gez, dolaş, gönlünce yaşa Beni hiç düşünme Alışkın değilim, alışkın değilim buna