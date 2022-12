Ümit Besen

Alıştım sana bir tanem Alıştım her gün görmeye Bir nefes gibi muhtacım Sevilmeye sevmeye Her sabah uyandığımda Seni buldum yanımda Yokluğun bir zehir gibi Dolaşıyor kanımda *** Alışmak sevmekten Daha zor geliyor Alışmak bir yara Bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarım Boşluğu sarıyor Alıştım bir tanem alıştım sana *** Alıştım sana bir tanem Yokluğuna dayanamam İnan sensiz kaderimle Tek başıma savaşamam Ben seninle var olmuşum Benim seninle bir sarhoşum Sen yanımda olmayınca Gayesizim bomboşum *** Alışmak sevmekten Daha zor geliyor Alışmak bir yara Bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarım Boşluğu sarıyor Alıştım bir tanem alıştım sana

Eski bir dosta rastladım Yaralarımı eşti Ben unutmuşken her şeyi Ondan bana söz etti *** Canlandı bir bir gözümde Mazideki günlerim Anlatırken onu bana Doluverdi gözlerim *** Sus anlatma artık yeter Sözlerin içkiden beter *** Ben mutluyum bu halimle Beni seven bana yeter *** Bitir artık sözlerini Anlatacak ne kaldı ki Tanrım mutlu etsin onu Unuttum ben o günleri *** Bir rüzgarı eski geçti Gönlüm yeni bir yar seçti Unutulsun bu hikaye Üstünden yıllar geçti

Yakında ellerini tutmak için Gözlerine bakmak için Sesini duymak için Yanına geleceğim *** Elbette bitecek hasret Gecenin bittiği gibi Sabret sevgilim sabret Yakında geleceğim *** Silerek kara bahtını Ümitler bekler yarını *** Takarak aşk kanadını Yanına geleceğim *** Bir sabah gün doğarken gelmez derken Ümitsizce ağlıyorken Kaderine küsmüşken Yanına geleceğim *** Her gece kulağımda çınlar sesin Sanki her an benimlesin Sen benim her şeyimsin Yakında geleceğim *** O zaman bitecek hasret Gecenin bitişine Sabret sevgilim sabret Yakında geleceğim *** Silerek kara bahtını Ümitler bekler yarını *** Takarak aşk kanadını Yanına geleceğim