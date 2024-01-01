Yıkılan Gurur Şarkı Sözleri
Ümit Besen Yıkılan Gurur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Yıkılan Gurur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıkılan Gurur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Her zaman mahsunum, her zaman üzgün
Öyle bir haldeyim canımdan bezdim
Çıkmıyor nefesim kısıldı sesim
Derdimi kimseye anlatamadım
Anlatamadım, anlatamadım
***
Bu kara bahtımla çırpındım durdum
Ah çekip ağladım dizime vurdum
Bu kara bahtımla çırpındım durdum
Ah çekip ağladım dizime vurdum
***
İçime atıpta hıçkırdım durdum
Bunları kimseye anlatamadım
***
Her günüm çaresiz hayatım böyle
Şaşırmış kalmışım bin türlü dertle
Boynumu bükerek yaşadım bende
Derdimi kimseye anlatamadım
Anlatamadım, anlatamadım
***
Sevenler terketti bu gönül yasta
Bedenim çok mutsuz her zaman hasta
Sevenler terketti bu gönül yasta
Bedenim çok mutsuz her zaman hasta
***
Çektiğim çileyi en yakın dosta
Anlatmak istedim anlatamadım
-
Güldürmedin hep ağlattın
Derdi bana sen tattırdın
Dert üstüne zulüm yaptın
Sanki beni sen yarattın
***
İsyan eden kalbimi
Biraz olsun duy yeter
Aşka susayan kalbimi
Seveceksen sev yeter
***
Feryat eden kalbimi
Biraz olsun duy yeter
Aşka susayan kalbimi
Seveceksen sev yeter.
***
Koşturdun hep yıllar boyu
Peşinden gün be gün
Ağlattın hiç güldürmedin
Şu yaralı kalbimi
-
-
Bir sevgili uğruna
Gel sende benim gibi
Yanma arkadaş
***
Bir sevgili uğruna
Gel sende benim gibi
Yanma arkadaş
O yaşlı gözlerine
O yalan sözlerine
Kanma arkadaş
Kanma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın
Aldandın boşa yandın
Bıraktı gitti seni
Neden ismini andın
Anma arkadaş
Anma arkadaş
***
Bir gün geri dönecek
Senden af dileyecek
Sanma arkadaş
***
Bir gün geri dönecek
Senden af dileyecek
Sanma arkadaş
Yırt at gitsin resmini
Unut artık ismini
Anma arkadaş
Anma arkadaş
***
Giden gelir mi sandın
Aldandın boşa yandın
Bıraktı gitti seni
Neden ismini andın
Anma arkadaş
Anma arkadaş
***
Anma arkadaş
Anma arkadaş
-
-
-
-
-
-