Ümit Besen

Her zaman mahsunum, her zaman üzgün Öyle bir haldeyim canımdan bezdim Çıkmıyor nefesim kısıldı sesim Derdimi kimseye anlatamadım Anlatamadım, anlatamadım *** Bu kara bahtımla çırpındım durdum Ah çekip ağladım dizime vurdum Bu kara bahtımla çırpındım durdum Ah çekip ağladım dizime vurdum *** İçime atıpta hıçkırdım durdum Bunları kimseye anlatamadım *** Her günüm çaresiz hayatım böyle Şaşırmış kalmışım bin türlü dertle Boynumu bükerek yaşadım bende Derdimi kimseye anlatamadım Anlatamadım, anlatamadım *** Sevenler terketti bu gönül yasta Bedenim çok mutsuz her zaman hasta Sevenler terketti bu gönül yasta Bedenim çok mutsuz her zaman hasta *** Çektiğim çileyi en yakın dosta Anlatmak istedim anlatamadım