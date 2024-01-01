Ümit Besen

Anma Arkadaş Bir sevgili uğruna Gel sende benim gibi Yanma arkadaş *** Bir sevgili uğruna Gel sende benim gibi Yanma arkadaş O yaşlı gözlerine O yalan sözlerine Kanma arkadaş Kanma arkadaş *** Giden gelir mi sandın Aldandın boşa yandın Bıraktı gitti seni Neden ismini andın Anma arkadaş Anma arkadaş *** Bir gün geri dönecek Senden af dileyecek Sanma arkadaş *** Bir gün geri dönecek Senden af dileyecek Sanma arkadaş Yırt at gitsin resmini Unut artık ismini Anma arkadaş Anma arkadaş *** Giden gelir mi sandın Aldandın boşa yandın Bıraktı gitti seni Neden ismini andın Anma arkadaş Anma arkadaş *** Anma arkadaş Anma arkadaş

Sev Yeter Güldürmedin hep ağlattın Derdi bana sen tattırdın Dert üstüne zulüm yaptın Sanki beni sen yarattın *** İsyan eden kalbimi Biraz olsun duy yeter Aşka susayan kalbimi Seveceksen sev yeter *** Feryat eden kalbimi Biraz olsun duy yeter Aşka susayan kalbimi Seveceksen sev yeter. *** Koşturdun hep yıllar boyu Peşinden gün be gün Ağlattın hiç güldürmedin Şu yaralı kalbimi