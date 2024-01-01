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7/24 Dinle Yıkılan Gurur

Yıkılan Gurur Şarkı Sözleri

Ümit Besen Yıkılan Gurur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Yıkılan Gurur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıkılan Gurur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Besen

Ümit Besen

Yıkılan Gurur

  • Anma Arkadaş

  • Sev Yeter

  • Sevmek Kolay Değil

  • Anlatamadım

  • Bir Ayağım Çukurda

  • Bir Sevgi İstiyorum

  • Hoş Gör Diyorlar

  • Tanrı İstemezse

  • Yıkılan Gurur(Eski)

  • İstetrse Kovsun

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