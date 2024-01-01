Dokunsalar Ağlarım Şarkı Sözleri
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Ümit Besen
Dokunsalar Ağlarım
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Dedim sana kaç kere
Üzme beni boş yere
Geri dönmeye çare
Arayan sen olursun
Geri dönmeye çare
Arayan sen olursun
Kalbinde başlar sancı
Verir sana çok acı
***
Bu yaraya ilacı
Arayan sen olursun
Bu yaraya ilacı
Arayan sen olursun
Dert ekleyip derdine
Hergün düşüp peşime
Muhtaç kalıp sevgime
Arayan sen olursun
***
Muhtaç kalıp sevgime
Arayan sen olursun
Dert ekleyip derdine
Hergün düşüp peşime
Muhtaç kalıp sevgime
Arayan sen olursun
Muhtaç kalıp sevgime
Arayan sen olursun
***
Güvenme hiç şansına
Mutluluk vermez sana
Sonunda yana yana
Arayan sen olursun
***
Sonunda yana yana
Arayan sen olursun
İnan ki ahım tutar
Dünya gelir sana dar
İşte benden bukadar
Arayan sen olursun
İşte benden bukadar
Arayan sen olursun
***
Dert ekleyip derdine
Hergün düşüp peşime
Muhtaç kalıp sevgime
Arayan sen olursun
Muhtaç kalıp sevgime
Arayan sen olursun
Dert ekleyip derdine
Hergün düşüp peşime
***
Muhtaç kalıp sevgime
Arayan sen olursun
Muhtaç kalıp sevgime
Arayan sen olursun
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Gözyaşına kimse bakmaz
Bir şekilde avunursun
Senin gönlün yalnız kalmaz
Aklın varsa unutursun
***
Gözyaşına kimse bakmaz
Bir şekilde avunursun
Senin gönlün yalnız kalmaz
Aklın varsa unutursun
***
Ben sonunu biliyorum
Gör bak işte gidiyorum
Sana sonkez söylüyorum
Aklın varsa unutursun
***
Ben sonunu biliyorum
Gör bak işte gidiyorum
Sana sonkez söylüyorum
Aklın varsa unutursun
***
Bile, bile lades olmaz
Sen gönlünü avutursun
Böyle mutsuz saadet olmaz
Aklın varsa unutursun
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