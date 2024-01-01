Ümit Besen

Dedim sana kaç kere Üzme beni boş yere Geri dönmeye çare Arayan sen olursun Geri dönmeye çare Arayan sen olursun Kalbinde başlar sancı Verir sana çok acı *** Bu yaraya ilacı Arayan sen olursun Bu yaraya ilacı Arayan sen olursun Dert ekleyip derdine Hergün düşüp peşime Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun *** Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Dert ekleyip derdine Hergün düşüp peşime Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun *** Güvenme hiç şansına Mutluluk vermez sana Sonunda yana yana Arayan sen olursun *** Sonunda yana yana Arayan sen olursun İnan ki ahım tutar Dünya gelir sana dar İşte benden bukadar Arayan sen olursun İşte benden bukadar Arayan sen olursun *** Dert ekleyip derdine Hergün düşüp peşime Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Dert ekleyip derdine Hergün düşüp peşime *** Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun Muhtaç kalıp sevgime Arayan sen olursun