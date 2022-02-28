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7/24 Dinle Baba Şarkılar Cd 1

Baba Şarkılar Cd 1 Şarkı Sözleri

Ümit Besen Baba Şarkılar Cd 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Baba Şarkılar Cd 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Baba Şarkılar Cd 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Besen

Ümit Besen

Baba Şarkılar Cd 1

  • Arkadaşım

  • Tutamıyorum Zamanı

  • Bu Şehirde Yaşanmaz

  • Ayrılık Ateşten Bir Ok

  • Ölürüm O Zaman

  • Aşkın Bende Bir Ömür

  • Arkadaşım

  • Adını Sen Koy

  • Ellerini Çekip Benden

  • Hangimiz Sevmedik

  • Tanrı İstemezse

  • Aldanma Çocuksu Mahsun Yüzüne Ft AP

  • Herşey Yalan

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