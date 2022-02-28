Ümit Besen

Arkadaşım Uykularım kaçıyor düşündüğümde Güvenim kalmadı hiç aşka sevgiye Gözlerim inanmadı gördüklerine Ben utandım kendimden onun yerine *** Sitemim sana değil yeni aşkına Uğrunda öleceğim arkadaşıma Değişmezdim ben onu hiçbir kadına Aşka değil gözyaşım arkadaşlığa *** Neden neden dünya yalanlarla dönüyor İnandığım dostlarım hep sırtımdan vuruyor Arkadaşım kardeşim yıllar yılı sırdaşım Elbet bulunur kadın yok artık arkadaşım *** Gezerken gördüm onu bir başkasıyla Gördüğüm o başkası yabancı olsa Beynimden vurulmuşum sanki o anda Aldatıldım en yakın arkadaşımla *** Sitemim sana değil yeni aşkına Uğrunda öleceğim arkadaşıma Değişmezdim ben onu hiçbir kadına Aşka değil gözyaşım arkadaşlığa *** Neden neden dünya yalanlarla dönüyor İnandığım dostlarım hep sırtımdan vuruyor Arkadaşım kardeşim yıllar yılı sırdaşım Elbet bulunur kadın yok artık arkadaşım

Tutamıyorum Zamanı İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp Göz göre göre korku saklayıp Boğazına gömülüp sustun mu hiç *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Karar ver... Karar ver... Ama karar ver tutamıyorum zamanı