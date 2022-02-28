Baba Şarkılar Cd 1 Şarkı Sözleri
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Ümit Besen
Baba Şarkılar Cd 1
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Uykularım kaçıyor düşündüğümde
Güvenim kalmadı hiç aşka sevgiye
Gözlerim inanmadı gördüklerine
Ben utandım kendimden onun yerine
***
Sitemim sana değil yeni aşkına
Uğrunda öleceğim arkadaşıma
Değişmezdim ben onu hiçbir kadına
Aşka değil gözyaşım arkadaşlığa
***
Neden neden dünya yalanlarla dönüyor
İnandığım dostlarım hep sırtımdan vuruyor
Arkadaşım kardeşim yıllar yılı sırdaşım
Elbet bulunur kadın yok artık arkadaşım
***
Gezerken gördüm onu bir başkasıyla
Gördüğüm o başkası yabancı olsa
Beynimden vurulmuşum sanki o anda
Aldatıldım en yakın arkadaşımla
***
Sitemim sana değil yeni aşkına
Uğrunda öleceğim arkadaşıma
Değişmezdim ben onu hiçbir kadına
Aşka değil gözyaşım arkadaşlığa
***
Neden neden dünya yalanlarla dönüyor
İnandığım dostlarım hep sırtımdan vuruyor
Arkadaşım kardeşim yıllar yılı sırdaşım
Elbet bulunur kadın yok artık arkadaşım
-
İnadına yenilmeden aşık olmadan gel
Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel
Siyahını bırak da gel derdi sil yeter
Aşka zulmedip küsme sen yeter
Şafağım kararır daralır geceler
***
Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen
Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen
Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp
Göz göre göre korku saklayıp
Boğazına gömülüp sustun mu hiç
***
Kal gittiğin yerde mutlu ol
Ya da gel kalbimde tahta sahip ol
Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
***
Kal gittiğin yerde mutlu ol
Ya da gel kalbimde tahta sahip ol
Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
***
İnadına yenilmeden aşık olmadan gel
Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel
Siyahını bırak da gel derdi sil yeter
Aşka zulmedip küsme sen yeter
Şafağım kararır daralır geceler
***
Kal gittiğin yerde mutlu ol
Ya da gel kalbimde tahta sahip ol
Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
***
Kal gittiğin yerde mutlu ol
Ya da gel kalbimde tahta sahip ol
Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
***
Karar ver...
Karar ver...
Ama karar ver tutamıyorum zamanı
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Ayrılık ateşten bir ok
Nazlı yârdan hiç haber yok
Benim derdim herkesten çok
Benim derdim herkesten çok
***
Ben nasıl yanmıyam dağlar?
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar, dağlar
***
Ben nasıl yanmıyam dağlar?
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar, dağlar
***
Sevda derler bir masalmış
Yâr ellerle zevke dalmış
Unut diye haber salmış
Unut diye haber salmış
***
Ben nasıl yanmıyam dağlar?
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar, dağlar
***
Ben nasıl yanmıyam dağlar?
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağlar, dağlar, dağlar
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