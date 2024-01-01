Ümit Besen

Bir gurur bir inat bir hiç yüzünden Ayrıldık seninle ayrıldık işte Bir gurur bir inat bir hiç yüzünden Ayrıldık seninle ayrıldık işte Yersiz kıskançlığın eller dilinden Sonunda ayrıldık ayrıldık işte Seninle ayrıldık ayrıldık işte *** Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte Eller güler oldu bak hâlimize Sonunda ayrıldık ayrıldık işte *** Mutluyum deme hiç inanmam yalan Sende çok severdin beni bir zaman Mutluyum deme hiç inanmam yalan Sende çok severdin beni bir zaman Kavgamızı bile özledim inan Sonunda ayrıldık ayrıldık işte *** Seninle ayrıldık ayrıldık işte Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte Eller güler oldu bak hâlimize Seninle ayrıldık ayrıldık işte *** Şimdi ne yaparım nasıl yaşarım Sensiz gecelerde içer ağlarım Şimdi ne yaparım nasıl yaşarım Sensiz gecelerde içer ağlarım İsmin dua gibi heran anarım Sonunda ayrıldık ayrıldık işte Seninle ayrıldık ayrıldık işte Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte *** Eller güler oldu bak hâlimize Severken ayrıldık ayrıldık işte Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte Eller güler oldu bak hâlimize Seninle ayrıldık ayrıldık işte Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte Eller güler oldu bak hâlimize Sonunda ayrıldık