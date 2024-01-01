Ümit Besen

Son Şarkı Şarkı Sözleri
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Bir gurur bir inat bir hiç yüzünden
Ayrıldık seninle ayrıldık işte
Bir gurur bir inat bir hiç yüzünden
Ayrıldık seninle ayrıldık işte
Yersiz kıskançlığın eller dilinden
Sonunda ayrıldık ayrıldık işte
Seninle ayrıldık ayrıldık işte
***
Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte
Eller güler oldu bak hâlimize
Sonunda ayrıldık ayrıldık işte
***
Mutluyum deme hiç inanmam yalan
Sende çok severdin beni bir zaman
Mutluyum deme hiç inanmam yalan
Sende çok severdin beni bir zaman
Kavgamızı bile özledim inan
Sonunda ayrıldık ayrıldık işte
***
Seninle ayrıldık ayrıldık işte
Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte
Eller güler oldu bak hâlimize
Seninle ayrıldık ayrıldık işte
***
Şimdi ne yaparım nasıl yaşarım
Sensiz gecelerde içer ağlarım
Şimdi ne yaparım nasıl yaşarım
Sensiz gecelerde içer ağlarım
İsmin dua gibi heran anarım
Sonunda ayrıldık ayrıldık işte
Seninle ayrıldık ayrıldık işte
Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte
***
Eller güler oldu bak hâlimize
Severken ayrıldık ayrıldık işte
Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte
Eller güler oldu bak hâlimize
Seninle ayrıldık ayrıldık işte
Ayrıldık ayrıldık ayrıldık işte
Eller güler oldu bak hâlimize
Sonunda ayrıldık
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Sanki hayat bir cehennem
Sensiz ben hiç gülmüyorum
Sanki hayat bir cehennem
Sensiz ben hiç gülmüyorum
***
Sen yanımda olmayınca
İnan ölmek istiyorum
***
Aklım hep sende (sende)
Fikrim hep sende (sende)
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Aklım hep sende (sende)
Fikrim hep sende (sende)
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
***
Doyasıya seni sevmek
Senin olmak istiyorum
Doyasıya seni sevmek
Senin olmak istiyorum
***
Sen yanımda olmayınca
İnan ölmek istiyorum
***
Aklım hep sende (sende)
Fikrim hep sende (sende)
Senin açtığın yaralar
Derya gibi derin bende
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