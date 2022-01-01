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7/24 Dinle Nostalji

Nostalji Şarkı Sözleri

Ümit Besen Nostalji şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Nostalji şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Besen

Ümit Besen

Nostalji

  • Bayramın Olsun

  • Nikah Masası

  • Alışmak Sevmekten Daha Zor

  • Bir Kalp Boş Kaldı

  • Dostlar Sağ olsun

  • Eski Bir Dosta Rastladım

  • Islak Mendil

  • Sevmek Kolay Değil

  • Tahta Masa

  • Yakında Geleceğim

  • Yıkılan Gurur

  • Diyemedim(Yeni)

  • Okul Yolunda(Yeni)

  • Çakıl Taşları (Yeni)

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