Duygularımı yazdım şiir olsun diye değil Yalnızlığımı derdimi paylaştım kağıtla kalemle Vay be seni uğurlamakta varmış kaderde Bembeyaz bir gelinlikle *** Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem Bugün varım yarın seni belki de görmem Gelmeyin üstüme gelmeyin teselli istemem Canımdan can koptu sanki gördüğüm o an *** Bembeyaz bir gelinlik mi beni ağlatan Bir mutluluk bir yalnızlık nedir kutlanan Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem *** Bir canım var sana düğün hediyem olsun Kalbinin bir köşesinde bir yerim olsun mutluluklar diliyorum yolun açık olsun Canımdan can koptu sanki gördüğüm o an Bembeyaz bir gelinlik mi beni ağlatan bir mutluluk bir yalnızlık nedir kutlanan Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem