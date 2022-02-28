Bir Kadın Tanıdım Şarkı Sözleri
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Ümit Besen
Bir Kadın Tanıdım
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Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu
Gözünden sel gibi yaş akıyordu
Teselli verecek dost arıyordu
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu
Gözünden sel gibi yaş akıyordu
Teselli verecek dost arıyordu
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
***
Acıdım hâline, elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Acıdım hâline, elim değmedi
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu?
Düştüğü yollar da hayat yoluydu
Gözleri ümitsiz yaşla doluydu
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu?
Düştüğü yollar da hayat yoluydu
Gözleri ümitsiz yaşla doluydu
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
***
Acıdım hâline, elim değmedi
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Acıdım hâline, elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu?
Düştüğü yollar da hayat yoluydu
Gözleri ümitsiz yaşla doluydu
Eşinden ayrılmış bir hâli vardı
Evinden ayrılmış bir hâli vardı
***
Yaralı kalbini benden gizledi
Yalvardım yakardım, bir sır vermedi
Acıdım hâline, elim değmedi
Evinden ayrılmış bir hâli vardı