Ümit Besen

Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu Gözünden sel gibi yaş akıyordu Teselli verecek dost arıyordu Eşinden ayrılmış bir hâli vardı *** Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu Gözünden sel gibi yaş akıyordu Teselli verecek dost arıyordu Eşinden ayrılmış bir hâli vardı *** Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım, bir sır vermedi Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım, bir sır vermedi *** Acıdım hâline, elim değmedi Evinden ayrılmış bir hâli vardı Eşinden ayrılmış bir hâli vardı *** Acıdım hâline, elim değmedi Eşinden ayrılmış bir hâli vardı Evinden ayrılmış bir hâli vardı *** Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollar da hayat yoluydu Gözleri ümitsiz yaşla doluydu Evinden ayrılmış bir hâli vardı Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollar da hayat yoluydu Gözleri ümitsiz yaşla doluydu Evinden ayrılmış bir hâli vardı *** Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım, bir sır vermedi Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım, bir sır vermedi *** Acıdım hâline, elim değmedi Eşinden ayrılmış bir hâli vardı Evinden ayrılmış bir hâli vardı *** Acıdım hâline, elim değmedi Evinden ayrılmış bir hâli vardı Eşinden ayrılmış bir hâli vardı *** Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollar da hayat yoluydu Gözleri ümitsiz yaşla doluydu Eşinden ayrılmış bir hâli vardı Evinden ayrılmış bir hâli vardı *** Yaralı kalbini benden gizledi Yalvardım yakardım, bir sır vermedi Acıdım hâline, elim değmedi Evinden ayrılmış bir hâli vardı