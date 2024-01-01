Ümit Besen

Senle geçen günler ne çabuk bitti Doymadım sevgilim doymadım sana Kalbimi bıraktım bedenim gitti Özlemle yazdığım bu şarkı sana *** Kalbimi bıraktım bedenim gitti Hasretle yazdığım bu şarkı sana *** Dinledikçe beni beni hatırla Üzülüp ağlama uykusuz kalma Dinledikçe beni beni hatırla Üzülüp ağlama uykusuz kalma *** Söz aldım kuşlardan esen rüzgardan Sesini kokunu getirir bana Senin her halini anlatır bana *** Bu şarkı sana, bu şarkı sana Özlemle yazdığım bu şarkı sana Bu şarkı sana, bu şarkı sana Hasretle yazdığım bu şarkı sana *** Seni bırakıpta gitmek ne zormuş Aklım sende kaldı gözüm arkada Günlerim sanki hep karanlık olmuş Kendine iyi bak hiç hastalanma *** Günlerim sanki hep karanlık olmuş Kendine iyi bak hiç hastalanma *** Soğuk gecelerde hep rüyalarda Yanındaymış gibi sarıl sen bana Soğuk gecelerde hep rüyalarda Yanındaymış gibi sarıl sen bana *** Seni hissederim uzakta olsa Özlemle yazdığım bu şarkı sana Hasretle yazdığım bu şarkı sana *** Bu şarkı sana bu şarkı sana Aşkınla yazdığım bu şarkı sana Bu şarkı sana bu şarkı sana Hasretle yazdığım bu şarkı sana *** Bu şarkı sana bu şarkı sana Aşkınla yazdığım bu şarkı sana