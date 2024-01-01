Ümit Besen

Gökkuşağı Şarkı Sözleri
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Senle geçen günler ne çabuk bitti
Doymadım sevgilim doymadım sana
Kalbimi bıraktım bedenim gitti
Özlemle yazdığım bu şarkı sana
***
Kalbimi bıraktım bedenim gitti
Hasretle yazdığım bu şarkı sana
***
Dinledikçe beni beni hatırla
Üzülüp ağlama uykusuz kalma
Dinledikçe beni beni hatırla
Üzülüp ağlama uykusuz kalma
***
Söz aldım kuşlardan esen rüzgardan
Sesini kokunu getirir bana
Senin her halini anlatır bana
***
Bu şarkı sana, bu şarkı sana
Özlemle yazdığım bu şarkı sana
Bu şarkı sana, bu şarkı sana
Hasretle yazdığım bu şarkı sana
***
Seni bırakıpta gitmek ne zormuş
Aklım sende kaldı gözüm arkada
Günlerim sanki hep karanlık olmuş
Kendine iyi bak hiç hastalanma
***
Günlerim sanki hep karanlık olmuş
Kendine iyi bak hiç hastalanma
***
Soğuk gecelerde hep rüyalarda
Yanındaymış gibi sarıl sen bana
Soğuk gecelerde hep rüyalarda
Yanındaymış gibi sarıl sen bana
***
Seni hissederim uzakta olsa
Özlemle yazdığım bu şarkı sana
Hasretle yazdığım bu şarkı sana
***
Bu şarkı sana bu şarkı sana
Aşkınla yazdığım bu şarkı sana
Bu şarkı sana bu şarkı sana
Hasretle yazdığım bu şarkı sana
***
Bu şarkı sana bu şarkı sana
Aşkınla yazdığım bu şarkı sana