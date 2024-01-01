Ümit Besen

Hatırla bırakıp gittiğin günü Nasıl titriyordu gözümden yaşlar Hatırla bırakıp gittiğin günü Nasıl titriyordu gözümden yaşlar *** Gönlüm var demiştin başka gönülde Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var Bunda bir iş var *** Seviyormuş gibi bakma yüzüme Biliyorum çoktu sende yalanlar Seviyormuş gibi bakma yüzüme Biliyorum çoktu sende yalanlar *** Yoksa terketti mi gönül verdiğin Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var Yoksa terketti mi gönül verdiğin Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var *** Küçümser gibiydin benim aşkımı Hani nerede o mağrur bakışlar Küçümser gibiydin benim aşkımı Hani nerede o mağrur bakışlar *** Yeni bir oyun mu, nedir niyetin Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var Bunda bir iş var *** Seviyormuş gibi bakma yüzüme Biliyorum çoktur sende yalanlar Seviyormuş gibi bakma yüzüme Biliyorum çoktur sende yalanlar *** Yoksa terketti mi gönül verdiğin Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var Yoksa terketti mi gönül verdiğin Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var *** Bunda bir iş var Bunda bir iş var