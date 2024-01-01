Ümit Besen

Islak Mendil Şarkı Sözleri
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Hatırla bırakıp gittiğin günü
Nasıl titriyordu gözümden yaşlar
Hatırla bırakıp gittiğin günü
Nasıl titriyordu gözümden yaşlar
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Gönlüm var demiştin başka gönülde
Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var
Bunda bir iş var
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Seviyormuş gibi bakma yüzüme
Biliyorum çoktu sende yalanlar
Seviyormuş gibi bakma yüzüme
Biliyorum çoktu sende yalanlar
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Yoksa terketti mi gönül verdiğin
Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var
Yoksa terketti mi gönül verdiğin
Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var
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Küçümser gibiydin benim aşkımı
Hani nerede o mağrur bakışlar
Küçümser gibiydin benim aşkımı
Hani nerede o mağrur bakışlar
***
Yeni bir oyun mu, nedir niyetin
Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var
Bunda bir iş var
***
Seviyormuş gibi bakma yüzüme
Biliyorum çoktur sende yalanlar
Seviyormuş gibi bakma yüzüme
Biliyorum çoktur sende yalanlar
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Yoksa terketti mi gönül verdiğin
Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var
Yoksa terketti mi gönül verdiğin
Sen bana dönmezdin, bunda bir iş var
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Bunda bir iş var
Bunda bir iş var
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Her gece bir kaç arkadaş, gezelim sarmaş dolaş
Her gece bir kaç arkadaş, gezelim sarmaş dolaş
İçelim sarhoş olalım, eğlenelim biraz
İçelim sarhoş olalım, eğlenelim biraz
***
İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş
İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş
***
Elimizde şişeler, açılsın meyhaneler
Elimizde şişeler, açılsın meyhaneler
Madem ayyaş diyorlar, boş durmasın kadehler
Madem ayyaş diyorlar, boş durmasın kadehler
***
İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş
İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş
***
Her gece bir meyhane, biz içeriz kime ne?
Her gece bir meyhane, biz içeriz kime ne?
Gönül sarhoş olmuş bak, dönüyor dönüyor divane
Gönül sarhoş olmuş bak, dönüyor dönüyor divane
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İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş
İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş
İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş
İçelim yavaş yavaş hey, adımız çıktı ayyaş
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