Ümit Besen

Çakıl Taşları Bir başka rüzgâr eser bizim bu sahillerde Aşkımız söyler sana şarkımız söyler bana Gizlice ağlar bak çakıl taşlarına Çakıl taşları gönlümün yasları Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı *** Ben senden hiç ayrılamam Hasretine dayanamam Çakıl taşları gönlümün yasları Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı *** Aşkın bir ateş gibi yanıyordu içimde Senin o vefasız sevgin kül bıraktı derinde Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Çok sevenin başına da neler neler geliyor *** Şu ümitsiz aşkımın yok mu bir çaresi tanrım İnanasım oldu bana sensiz benim hayatım Artık ne sevdiğim var ne sevmeye niyetim Çok değiştim ben artık ben eski ben değilim *** Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Çok sevenin başına da neler neler geliyor

Bir Kalp Kırıldığında Bir oyun oynayalım mı Herkes açsın kalbini Oyun oynayalım mı *** Bir oyun oynayalım mı Herkes söylesin adını Oyun oynayalım mı *** Her kalp bir büyük dünya Ve bir kalp kırıldığında Hayata dair ne varsa Üzerinde o dünyanın başlar yok olmaya *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Bir yerlerde yolculuk başlar Mavi renkten siyahlığa Her bir kalp kırıldığında *** Bir oyun oynayalım mı Çocuklar gibi beraber Oyun oynayalım mı *** Bir oyun oynayalım mı Kırmayalım birbirimizi Oyun oynayalım mı *** Her kalp ayrı bir dünya Ve bir parça kristal aynı zamanda Bir de bilemeyerek değil ama bilerek kırılmışsa Artık acı da duymaz başlar yok olmaya *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa Her bir kalp kırıldığında… *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa Her bir kalp kırıldığında…

Can Kırıkları Bu kalabalığın içinde Yapayalnız hissetmektense Dünyanın bir ucunda Tek başımayım *** Kir göstermeyen renkleriniz Sizin olsun korkmaktansa Bulanıklığın tam içinde Bir başımayım *** Benim belki de Gizli bir bildiğim var Elbette ağlarım Benim can kırıklarım var Senin gördüğün Yanağımdan süzülenler Asıl içimde İçinde yüzdüğüm bir deniz var *** Bu kalabalığın içinde Yapayalnız hissetmektense Dünyanın bir ucunda Tek başımayım *** Benim belki de Gizli bir bildiğim var Elbette ağlarım Benim can kırıklarım var Senin gördüğün Yanağımdan süzülenler Asıl içimde İçinde yüzdüğüm bir deniz var *** Benim belki de Gizli bir bildiğim var Elbette ağlarım Benim can kırıklarım var Senin gördüğün Yanağımdan süzülenler Asıl içimde İçinde yüzdüğüm bir deniz var *** Benim belki de Gizli bir bildiğim var Elbette ağlarım Benim can kırıklarım var Senin gördüğün Yanağımdan süzülenler Asıl içimde İçinde yüzdüğüm bir deniz var