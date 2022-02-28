Can Kırıkları Şarkı Sözleri
Ümit Besen Can Kırıkları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Can Kırıkları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Can Kırıkları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir başka rüzgâr eser bizim bu sahillerde
Aşkımız söyler sana şarkımız söyler bana
Gizlice ağlar bak çakıl taşlarına
Çakıl taşları gönlümün yasları
Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı
***
Ben senden hiç ayrılamam
Hasretine dayanamam
Çakıl taşları gönlümün yasları
Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı
***
Aşkın bir ateş gibi yanıyordu içimde
Senin o vefasız sevgin kül bıraktı derinde
Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor
Çok sevenin başına da neler neler geliyor
***
Şu ümitsiz aşkımın yok mu bir çaresi tanrım
İnanasım oldu bana sensiz benim hayatım
Artık ne sevdiğim var ne sevmeye niyetim
Çok değiştim ben artık ben eski ben değilim
***
Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor
Çok sevenin başına da neler neler geliyor
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Bir oyun oynayalım mı
Herkes açsın kalbini
Oyun oynayalım mı
***
Bir oyun oynayalım mı
Herkes söylesin adını
Oyun oynayalım mı
***
Her kalp bir büyük dünya
Ve bir kalp kırıldığında
Hayata dair ne varsa
Üzerinde o dünyanın başlar yok olmaya
***
Bir kalp kırıldığında
Denizler kurur toprak küser
Denge kalmaz o dünyada
Her kalp kırıldığında
Bir yerlerde yolculuk başlar
Mavi renkten siyahlığa
Her bir kalp kırıldığında
***
Bir oyun oynayalım mı
Çocuklar gibi beraber
Oyun oynayalım mı
***
Bir oyun oynayalım mı
Kırmayalım birbirimizi
Oyun oynayalım mı
***
Her kalp ayrı bir dünya
Ve bir parça kristal aynı zamanda
Bir de bilemeyerek değil ama bilerek kırılmışsa
Artık acı da duymaz başlar yok olmaya
***
Bir kalp kırıldığında
Denizler kurur toprak küser
Denge kalmaz o dünyada
Her kalp kırıldığında
Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa
Her bir kalp kırıldığında…
***
Bir kalp kırıldığında
Denizler kurur toprak küser
Denge kalmaz o dünyada
Her kalp kırıldığında
Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa
***
Bir kalp kırıldığında
Denizler kurur toprak küser
Denge kalmaz o dünyada
Her kalp kırıldığında
Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa
Her bir kalp kırıldığında…
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Bu kalabalığın içinde
Yapayalnız hissetmektense
Dünyanın bir ucunda
Tek başımayım
***
Kir göstermeyen renkleriniz
Sizin olsun korkmaktansa
Bulanıklığın tam içinde
Bir başımayım
***
Benim belki de
Gizli bir bildiğim var
Elbette ağlarım
Benim can kırıklarım var
Senin gördüğün
Yanağımdan süzülenler
Asıl içimde
İçinde yüzdüğüm bir deniz var
***
Bu kalabalığın içinde
Yapayalnız hissetmektense
Dünyanın bir ucunda
Tek başımayım
***
Benim belki de
Gizli bir bildiğim var
Elbette ağlarım
Benim can kırıklarım var
Senin gördüğün
Yanağımdan süzülenler
Asıl içimde
İçinde yüzdüğüm bir deniz var
***
Benim belki de
Gizli bir bildiğim var
Elbette ağlarım
Benim can kırıklarım var
Senin gördüğün
Yanağımdan süzülenler
Asıl içimde
İçinde yüzdüğüm bir deniz var
***
Benim belki de
Gizli bir bildiğim var
Elbette ağlarım
Benim can kırıklarım var
Senin gördüğün
Yanağımdan süzülenler
Asıl içimde
İçinde yüzdüğüm bir deniz var
-
Seni ararken kendimi kaybetmekten yoruldum
Bulduğumu zannettiğimde kendimden ayrı düştüm
***
Bu garip bir veda olacak çünkü aslında hep içimdesin
Ne kadar uzağa gitsem de gittiğim her yerde benimlesin
***
Söylenecek söz yok, gidiyorum ben
Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
***
Ben bir kısrak gibi gelmişim dünyaya
Şahlanıp gitmek içimde var
Hoşçakal
***
Biraz su biraz yeşillik her yer benim evimdir
Taşırım dünyayı sırtımda her dil benim dilimdir
***
Ama söylenecek söz yok gidiyorum ben
Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
***
Ben bir kısrak gibi gelmişim dünyaya
Şahlanıp gitmek içimde var
Hoşçakal
***
Hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal, hoşçakal
***
Ben bir kısrak gibi gelmişim dünyaya
Şahlanıp gitmek içimde var
Hoşçakal
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