Ümit Besen

Bir oyun oynayalım mı Herkes açsın kalbini Oyun oynayalım mı *** Bir oyun oynayalım mı Herkes söylesin adını Oyun oynayalım mı *** Her kalp bir büyük dünya Ve bir kalp kırıldığında Hayata dair ne varsa Üzerinde o dünyanın başlar yok olmaya *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Bir yerlerde yolculuk başlar Mavi renkten siyahlığa Her bir kalp kırıldığında *** Bir oyun oynayalım mı Çocuklar gibi beraber Oyun oynayalım mı *** Bir oyun oynayalım mı Kırmayalım birbirimizi Oyun oynayalım mı *** Her kalp ayrı bir dünya Ve bir parça kristal aynı zamanda Bir de bilemeyerek değil ama bilerek kırılmışsa Artık acı da duymaz başlar yok olmaya *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa Her bir kalp kırıldığında… *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa Her bir kalp kırıldığında…