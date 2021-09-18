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7/24 Dinle
Ümit Besen
Canım Sevgilim
Canım Sevgilim
150 Parça | 10:21:28
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01
Canım Sevgilim
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02
Zor Gelir Bana
Ümit Besen
04:41
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03
Zahmet Olmazsa
Ümit Besen
04:36
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04
Yıkılan Gurur
Ümit Besen
04:14
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05
Yetmez ki
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04:57
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06
Yasak Duygular
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05:05
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07
Yasak Aşk
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05:02
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08
Yalancım
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04:49
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09
Yakında Geleceğim
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04:45
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Yağmurlu Bir Gece
Ümit Besen
02:38
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