Ümit Besen

Hani bir kuş gibi ürkek olduğum anlar Hani bitmez telaşım şimdi nerede Bilesin eskisi gibi değil ruh halim Seni unutmak için değiştim *** Sildim gökyüzümden yazdığım adını Unuttum damağımda bıraktığın tadını Şimdi toplayıp bir bir gözyaşımı Seni unutmak için değiştim *** Hatırımda duruyor binbir türlü halin Üşümüşsün örtmüşüm, üzülmüşsün ölmüşüm Bilesin eskisi gibi değil ruh halim Seni unutmak için değiştim