Değiştim Feat Gülden Şarkı Sözleri
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Ümit Besen
Değiştim Feat Gülden
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Hani bir kuş gibi ürkek olduğum anlar
Hani bitmez telaşım şimdi nerede
Bilesin eskisi gibi değil ruh halim
Seni unutmak için değiştim
***
Sildim gökyüzümden yazdığım adını
Unuttum damağımda bıraktığın tadını
Şimdi toplayıp bir bir gözyaşımı
Seni unutmak için değiştim
***
Hatırımda duruyor binbir türlü halin
Üşümüşsün örtmüşüm, üzülmüşsün ölmüşüm
Bilesin eskisi gibi değil ruh halim
Seni unutmak için değiştim