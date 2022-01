Ümit Besen 14 Ekim 1956 yılında Osmaniye'de dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda melodika çalmaya başlayan Ümit Besen, daha sonraki yıllarda akordiyon ve org çalmaya başlamıştır. Besen'in çocukluğu dedesinin udunu dinleyerek geçmiştir. Henüz ilkokula giderken müziğe olan ilgisi keşfedilmiştir. Liseye gittiği yıllarda ise klavye çalmaya başlayarak, aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurmuştur. Yeteneğini ilerletmeye ve para kazanmaya karar veren sanatçı, 1974 yılında Tayfunlar Orkestrası grubu ile düğünlerde çalmaya başlamıştır. Yakın çevrelerde tanınmaya başlamış ve iş teklifleri artmıştır. Ünlü sanatçı, müzik yaşantısını ve okul hayatını bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarıda bırakmıştır. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitmiş ve askerliğinin ardından Adana’ya dönmüştür. Besen, Adana Çukurca Kulubü'nde şarkı söylerken dönemin ünlü milli futbolcusu Metin Oktay tarafından keşfedilmiştir. Oktay, İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına Ümit Besen’i önermiştir. Ardından İstanbul'da Köşem Bistro adı verilen bir mekânda sahne alan Besen, ilk plak kaydını da 1980 yılında henüz 24 yaşındayken Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte çıkarmıştır. Çıkardığı bu plak ile dinleyicileri artan Besen, yeni eserleri ile de oldukça ses getirmiştir. Plakçı olan Hüseyin Emre tarafından beğenilmesi üzerine ilk albüm çalışmasını yapmış ve herkese hitap eden tarzı ile kısa sürede yükselmiştir. İlk olarak 1980 yılında "Şikayetim Var" adlı albümünü piyasaya çıkarmıştır. Hemen ardından "Islak Mendil" ile ikinci plağını yapmıştır. Duygulu ve güçlü sesi ile Besen’in ismi her geçen gün daha da popülerleşmiştir. Tanınması ve dinleyicileri tarafından sevilmesi ile arka arkaya çıkardığı plakları satış rekorları kırmış ve sahne aldığı mekanlar tamamen dolmuştur. Gazino kültürüne alternatif bir kültür yaratarak her kesimden insanın dinlediği yüzlerce şarkının bestecisi olan sanatçı, hem Türk sanat müziği hem de arabesk söylemektedir. “Okul Yolunda", “Vururum Seni", "Unutursun Diye", "Islak Mendil", "I Love You" ve "Nikah Masası" gibi unutulmaz parçalar ile dinleyicilerinin gönlünde taht kurmuştur. Besen, 2016 yılında farklı bir albüm çalışmasıyla sevenlerini şaşırtmış ve DMC'den çıkardığı başka albümü ile bir dönem çok sevilen şarkılarını rock tarzında yeniden söylemiştir. Bu albümü de oldukça sevilen Besen, Feridun Düzağaç, Pamela ve Cem Adrian gibi ünlü isimle ile birlikte çalışmıştır. Ayrıca ünlü sanatçı, Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band gibi ünlü isimlerin sevilen rock şarkılarına da albümünde yer vermiştir. Sevilen ismin, “Ümit Besen ile Başka Sahne” adlı son albümü 2019 yılında dinleyicilerinin beğenisine sunulmuştur.