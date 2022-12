Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle Farz et ki hiç bir geceyi paylaşmadık ikimiz Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine Sende bil sende düşün kapat bu sayfayı *** Hadi git gözlerime baka baka git Hadi git hayatımdan çıka çıka git Hadi git yüreğimi yaka yaka git Büyük aşklar hep böyle bitermiş gülüm *** Hadi git sevdiğimi bile bile git Hadi git bir kalemde sile sile git Hadi git hiç üzülme güle güle git Git git git git gözüm görmesin *** Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında Farz et ki boş bir kiprik kutusuyum ellerinde Sende bil sende düşün kapat bu sayfayı *** Hadi git üzerime basa basa git Hadi git umutları asa asa git Hadi git hiç konuşma susa susa git Büyük aşklar hep böyle bitermiş gülüm *** Hadi git sevdiğimi bile bile git Hadi git bir kalemde sile sile git Hadi git hiç üzülme güle güle git Git git git git gözüm görmesin