Ümit Besen

Seni gördüğüm o günden beri Kalbim perişan gönlüm bir deli Sana yazdığım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlemiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün görsem yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Olmayacak bir dua mıydı bu Allah’ım bana reva mıydı bu Yoksa hemen sonu gelecek Acıyla dolu bir aşk mıydı bu *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlemiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün görsem yeter bana Gözlerim yolda kalmasın