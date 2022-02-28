Ümit Besen

İyi Günde Kötü Günde Sen yanımdayken sevgilim Dünyalar benim sanki Gözlerine Baktığımda İçim titrer inan ki *** Kalbimdeki sevgi kadar Kaybetmek korkusu var Ayırmasın bizi tanrım Aşkımız sonsuza kadar *** İyi günde kötü günde Söz verdik bir birimize Ayırmasın bizi tanrım Seviyoruz ikimiz de *** Deli gibi seviyorum Hep yanımda istiyorum Çıldırtıyor bu duygular Kaybetmekten korkuyorum *** Kalbimdeki sevgi kadar Kaybetmek korkusu var Ayırmasın bizi tanrım Aşkımız sonsuza kadar *** İyi günde kötü günde Söz verdik bir birimize Ayırmasın bizi tanrım Seviyoruz ikimiz de

Deli Divane Sen sus hiç bir şey söyleme Sen sus da gözlerin konuşsun Öldür beni sen öldür ki Aşkın kalbimde hapis olsun *** Ben sanki ben değilim Gözüm bir şey görmez oldu Delirdim aşkına çıldırdım Aklım fikrim hep sen oldun *** Yoksa ben deli miyim? Deli mi divane miyim? Bir haber uçursan yeter Yine sana koşa koşa gelirim

Kurtlar Sofrası Dinlemem dinlemem gücüme gidiyor dinlemem Anlamam anlamam yüreğim acıyor anlamam Dört yanımı sarmışken ihanet Yüreğimdeki çocuk sana emanet *** Bir sen varsın gözümde sazımda Bırakma beni bu kurtlar sofrasında Dinlemem anla, duramam anla, gençliğim yorgun Dinlemem anla, duramam anla, yüreğim dargın *** Susamam susamam başımda efkar susamam Duramam duramam sazımda fırtınalar duramam Küskünlüğüm dostan; ele değil *** Yorgunluğum dilden; saza değil Seninle geleceği düşünürken Bırakma beni bu kurtlar sofrasında

Sırnaşık Sevgilim Seninle ne güzel anlaşıyorduk Dertleri, sevinci paylaşıyorduk Seninle ne güzel anlaşıyorduk Dertleri, sevinci paylaşıyorduk *** Ne alemi vardı beni aldatmanın Gül gibi geçinip biz gidiyorduk Ne alemi vardı beni aldatmanın Gül gibi geçinip biz gidiyorduk *** Şimdi sen benimle sakın uğraşma Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma Arkamdan çok fazla konuşuyorsun Sırnaşık sevgilim, canımı sıkma *** Şimdi sen benimle sakın uğraşma Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma Arkamdan çok fazla konuşuyorsun Sırnaşık sevgilim, canımı sıkma *** Gel, beni kendine hiç bulaştırma O defteri açıp çok karıştırma Gel, beni kendine hiç bulaştırma O defteri açıp çok karıştırma *** Seviyorum deyip beni çıldırtma Sırnaşık sevgilim, canımı sıkma Seviyorum deyip beni çıldırtma Şımarık sevgilim, ruhumu sıkma *** Şimdi sen benimle sakın uğraşma Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma Arkamdan çok fazla konuşuyorsun Sırnaşık sevgilim canımı sıkma *** Şimdi sen benimle sakın uğraşma Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma Arkamdan çok fazla konuşuyorsun Sırnaşık sevgilim canımı sıkma *** Şimdi sen benimle sakın uğraşma Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma Arkamdan çok fazla konuşuyorsun Sırnaşık sevgilim canımı sıkma

Yalancı Bahar Sen bu mevsimde açma gülüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar Gel bu mevsimde doğma gülüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar *** Ne güneşin ne yağmurun Kimler geldi, kimler soldu *** Gel bu mevsimde doğma gülüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar Gel bu mevsimde doğma gülüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar *** Bir gün gelir de anlar gönlüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar Bir gün yüzünde doğar hüzün Bu mevsim yalancı, yalancı bahar *** Ne güneşin ne yağmurun Kimler geldi, kimler soldu *** Gel bu mevsimde doğma gülüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar Gel bu mevsimde doğma gülüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar *** Gel bu mevsimde doğma gülüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar Gel bu mevsimde doğma gülüm Bu mevsim yalancı, yalancı bahar

Ölüyorum Kederimden Ölüyorum kederimden El içine çıkmaya yüzün kalmadı Ah ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı *** Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı Çaresizlik içindeyim Karanlık dünyama ışık tutan olmadı *** Ah ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne derdin ne diye soran olmadı Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı