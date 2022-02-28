Ümit Besen

Kader Utansın Şarkı Sözleri
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Seni bir başkası takmış koluna
Dilerim onun da yüreği yansın
Mazini kınamış, ismimi anmış
Utanma sevgilim, kader utansın
Utanma sevgilim, kader utansın
Mazini kınamış, ismimi anmış
Utanma sevgilim, kader utansın
Utanma sevgilim, kader utansın
***
Ayrılık çanları bağrımda çaldı
Duvağın odamda asılı kaldı
Ayrılık çanları bağrımda çaldı
Duvağın odamda asılı kaldı
***
Ayrıldık elleri tasamı aldı
Ağlama sevgilim kader utansın
Ağlama sevgilim kader utansın
***
Ayrıldık elleri tasamı aldı
Ağlama sevgilim kader utansın
Ağlama sevgilim kader utansın
***
Kırdığım kadehler oda dolusu
Kimsede kalmamış ahiret korkusu
Bir can taşıyorum sensin yarısı
Sevdama şahitsin kader utansın
Aşkıma şahitsin kader utansın
Bir can taşıyorum sensin yarısı
Sevdama şahitsin kader utansın
Aşkıma şahitsin kader utansın
***
Ayrılık çanları bağrımda çaldı
Duvağın odamda asılı kaldı
Ayrılık çanları bağrımda çaldı
Duvağın odamda asılı kaldı
***
Ayrıldık elleri tasamı aldı
Ağlama sevgilim kader utansın
Ağlama sevgilim kader utansın
***
Ayrıldık elleri tasamı aldı
Ağlama sevgilim kader utansın
Ağlama sevgilim kader utansın