Ümit Besen

Kalbime Misafir Oldun Dün akşam sen miydin kapımı çalan Göz yaşı döksen de inanmam yalan Yıllarca aşkınla perişan olan Zavallı kalbimi neden ararsın *** Kalbime misafir oldun sevgilim Muhtaç olunca mı geldin sevgilim *** Sen artık mazisin hatırada kal Bir buse vermiştin geri götür al Çiçekleri solmuş yapraksız bir dal Diyerek kalbimi neden kırarsın *** Kalbime misafir oldun sevgilim Muhtaç olunca mı geldin sevgilim *** Demek terkedildin kaldın hüznünle Bana nasıl geldin hangi yüzünle Bu mecnun halimi gördün gözünle Mutlu musun diye neden sorarsın *** Kalbime misafir oldun sevgilim Muhtaç olunca mı geldin sevgilim

Çakıl Taşları Bir başka rüzgâr eser bizim bu sahillerde Aşkımız söyler sana şarkımız söyler bana Gizlice ağlar bak çakıl taşlarına Çakıl taşları gönlümün yasları Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı *** Ben senden hiç ayrılamam Hasretine dayanamam Çakıl taşları gönlümün yasları Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı *** Aşkın bir ateş gibi yanıyordu içimde Senin o vefasız sevgin kül bıraktı derinde Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Çok sevenin başına da neler neler geliyor *** Şu ümitsiz aşkımın yok mu bir çaresi tanrım İnanasım oldu bana sensiz benim hayatım Artık ne sevdiğim var ne sevmeye niyetim Çok değiştim ben artık ben eski ben değilim *** Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor Çok sevenin başına da neler neler geliyor