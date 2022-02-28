Dostlar Sağolsun Şarkı Sözleri
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Ümit Besen
Dostlar Sağolsun
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Dün akşam sen miydin kapımı çalan
Göz yaşı döksen de inanmam yalan
Yıllarca aşkınla perişan olan
Zavallı kalbimi neden ararsın
***
Kalbime misafir oldun sevgilim
Muhtaç olunca mı geldin sevgilim
***
Sen artık mazisin hatırada kal
Bir buse vermiştin geri götür al
Çiçekleri solmuş yapraksız bir dal
Diyerek kalbimi neden kırarsın
***
Kalbime misafir oldun sevgilim
Muhtaç olunca mı geldin sevgilim
***
Demek terkedildin kaldın hüznünle
Bana nasıl geldin hangi yüzünle
Bu mecnun halimi gördün gözünle
Mutlu musun diye neden sorarsın
***
Kalbime misafir oldun sevgilim
Muhtaç olunca mı geldin sevgilim
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Bir başka rüzgâr eser bizim bu sahillerde
Aşkımız söyler sana şarkımız söyler bana
Gizlice ağlar bak çakıl taşlarına
Çakıl taşları gönlümün yasları
Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı
***
Ben senden hiç ayrılamam
Hasretine dayanamam
Çakıl taşları gönlümün yasları
Gözlerim hep yaşlı hep yaşlı
***
Aşkın bir ateş gibi yanıyordu içimde
Senin o vefasız sevgin kül bıraktı derinde
Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor
Çok sevenin başına da neler neler geliyor
***
Şu ümitsiz aşkımın yok mu bir çaresi tanrım
İnanasım oldu bana sensiz benim hayatım
Artık ne sevdiğim var ne sevmeye niyetim
Çok değiştim ben artık ben eski ben değilim
***
Şu yalancı dünyada insan her gün ölüyor
Çok sevenin başına da neler neler geliyor
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Canım sevgilim, canım sevgilim
Bir meyhanede gördüm dün gece seni
Acınacak haldeydin ağlattın beni
Sen bu hale düşmezdin kim yaktı seni
Benim kadar hiç kimse sevemez seni
***
Canım sevgilim,
Kimlere aldandın da bu aşkı yıktın
Sen kendini de yaktın beni de yaktın
Değer miydi ki beni terk edip gittin
Benim kadar hiç kimse sevemez seni
***
Canım sevgilim, canım sevgilim
Seni tanıyamadım çok değişmişsin
Gençliğin kaybolmuş çabuk çökmüşsün
Belli ki halinden çok çok dert çekmişsin
Benim kadar hiç kimse anlamaz seni
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