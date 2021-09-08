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7/24 Dinle Ümit Besen Nikah Masası
Nikah Masası

Nikah Masası

150 Parça | 10:01:58

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nikah Masası

Ümit Besen 00:00
02

Zor Gelir Bana

Ümit Besen 00:00
03

Zahmet Olmazsa

Ümit Besen 04:34
04

Yıkılan Gurur

Ümit Besen 00:00
05

Yetmez ki

Ümit Besen 04:57
06

Yasak Duygular

Ümit Besen 00:00
07

Yasak Aşk

Ümit Besen 00:00
08

Yalancım

Ümit Besen 00:00
09

Yakında Geleceğim

Ümit Besen 04:45
10

Yağmurlu Bir Gece

Ümit Besen 00:00

...

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