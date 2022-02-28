Bir Zamanlar Seksenler Şarkı Sözleri
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Ümit Besen
Bir Zamanlar Seksenler
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Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde
Akşamları beklerdim, Sen okuldan dönerken
El ele yürürdük, evinizin yoluna
Şarkılar fısıldardın, gülümseyerek bana
***
Bitmesin derdik bu yol, yağmurda ıslanırken
Geceler bile gündüzdü, ikimiz beraberken
***
Fakat aylardan sonra, bir gün sana koşarken
Yalnız değildin o yolda, sana uzaktan bakarken
Şarkılar söylüyordun, yine sen gülümseyerek
Göz göze geldik ama, sarıldın gittin ona
***
Mutluluklar benden sana, beraber olmasak da
Her yağmurlu akşamda, yürürüm aynı yolda
Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da
Hayalinle yürürüm, evimizin yoluna
Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da
Sallanarak yürürüm, artık kendi yolumda
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