Ümit Besen

Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde Akşamları beklerdim, Sen okuldan dönerken El ele yürürdük, evinizin yoluna Şarkılar fısıldardın, gülümseyerek bana *** Bitmesin derdik bu yol, yağmurda ıslanırken Geceler bile gündüzdü, ikimiz beraberken *** Fakat aylardan sonra, bir gün sana koşarken Yalnız değildin o yolda, sana uzaktan bakarken Şarkılar söylüyordun, yine sen gülümseyerek Göz göze geldik ama, sarıldın gittin ona *** Mutluluklar benden sana, beraber olmasak da Her yağmurlu akşamda, yürürüm aynı yolda Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da Hayalinle yürürüm, evimizin yoluna Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da Sallanarak yürürüm, artık kendi yolumda