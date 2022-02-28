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7/24 Dinle Bir Zamanlar Seksenler

Bir Zamanlar Seksenler Şarkı Sözleri

Ümit Besen Bir Zamanlar Seksenler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Bir Zamanlar Seksenler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar Seksenler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Besen

Ümit Besen

Bir Zamanlar Seksenler

  • Okul Yolunda

  • Çaresizim

  • Yeter ki

  • Sen Aslı'dan da Güzelsin

  • Çocuk Gözler

  • Tanrı İstemeden

  • Eski Sevgili

  • Sarmaş Dolaş

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