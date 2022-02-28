Ümit Besen

Daha dün yanımda kollarımdaydın Boynuma sarılıp öper koklardın Seviyorum derken hep özlüyorken Şimdi neden bana yabancısın sen *** Seni unutmaya ömrüm yeter mi Dön desem tersine dünya döner mi Gururum aşkıma öyle düşman ki Geri dön beni sev, dön diyemem ki *** Benim kaderimde ayrılıklar var Kime bağlandıysam ayrıldı yollar Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar Benden ayrılmaya yeminin mi var *** Seni unutmaya ömrüm yeter mi Dön desem tersine dünya döner mi Gururum aşkıma öyle düşman ki Geri dön beni sev, dön diyemem ki