Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi Feat. Pamela Şarkı Sözleri
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Ümit Besen
Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi Feat. Pamela
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Daha dün yanımda kollarımdaydın
Boynuma sarılıp öper koklardın
Seviyorum derken hep özlüyorken
Şimdi neden bana yabancısın sen
***
Seni unutmaya ömrüm yeter mi
Dön desem tersine dünya döner mi
Gururum aşkıma öyle düşman ki
Geri dön beni sev, dön diyemem ki
***
Benim kaderimde ayrılıklar var
Kime bağlandıysam ayrıldı yollar
Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar
Benden ayrılmaya yeminin mi var
***
Seni unutmaya ömrüm yeter mi
Dön desem tersine dünya döner mi
Gururum aşkıma öyle düşman ki
Geri dön beni sev, dön diyemem ki