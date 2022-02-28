Seviyorum Özlüyorum Feat Gökçe Şarkı Sözleri
Ümit Besen Seviyorum Özlüyorum Feat Gökçe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Seviyorum Özlüyorum Feat Gökçe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seviyorum Özlüyorum Feat Gökçe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Besen
Seviyorum Özlüyorum Feat Gökçe
Tüm Şarkıları
-
Sus ağlama
Yalan konuşma
Dur, bağırma
Boşuna yalvarma.
***
Seviyorum, özlüyorum, istiyorum
Seni hala.
Arıyorum, soruyorum, yollarına bakıyorum.
***
Ah, dayansam, inansam sözüne
Ah, dağılsam, kaybolsam bedeninde
***
Seviyorum, özlüyorum, istiyorum
Seni hala.
Arıyorum, soruyorum, yollarına bakıyorum.