Nostalji Şarkı Sözleri
Ümit Besen Nostalji şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Besen Nostalji şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bekleme aşkının karşılığını
Sevmek kolay değil herkes sevemez
Belli etme ona mutsuzluğunu
Senin çektiğini o hissedemez
Sevmek kolay değil herkes sevemez
***
Bilseydi bu kadar ağlatır mıydı
***
Sevseydi kendini aratır mıydı
Görseydi bir sarhoş yaratır mıydı
Senin çektiğini o hissedemez
Sevmek kolay değil herkes sevemez
***
Boşuna sevip de olma canından
Elinden gelirse gel vazgeç ondan
Düşersen kaldırmaz tutup kolundan
Senin çektiğini o hissedemez
Sevmek kolay değil herkes sevemez
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Nikahına beni çağır sevgilim
İstersen şahidin olurum senin
Bu adam kim diye soran olursa
Eski bir tanıdık dersin sevgilim
***
Hayaller kurardık biz yıllar önce
Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce
Bilirsin ne kadar görmek isterdim
Beyazlar içinde seni öylece
***
Garibin biriysem sevemez miyim
Aşkla karın doymaz diyen ben miyim
Şimdi çok zenginsin ben ayrı garip
Sana bir buket gül veremez miyim
***
Nikah masasına oturdun işte
Dayanmak çok zormuş böyle sevince
Sana mutluluklar sözüm kardeşçe
At artık imzanı git biran önce
-
Alıştım sana bir tanem
Alıştım her gün görmeye
Bir nefes gibi muhtacım
Sevilmeye sevmeye
Her sabah uyandığımda
Seni buldum yanımda
Yokluğun bir zehir gibi
Dolaşıyor kanımda
***
Alışmak sevmekten
Daha zor geliyor
Alışmak bir yara
Bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarım
Boşluğu sarıyor
Alıştım bir tanem alıştım sana
***
Alıştım sana bir tanem
Yokluğuna dayanamam
İnan sensiz kaderimle
Tek başıma savaşamam
Ben seninle var olmuşum
Benim seninle bir sarhoşum
Sen yanımda olmayınca
Gayesizim bomboşum
***
Alışmak sevmekten
Daha zor geliyor
Alışmak bir yara
Bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarım
Boşluğu sarıyor
Alıştım bir tanem alıştım sana
-
Ümitsiz aşkının eseri benim
Gel gör eserini bayramın olsun
Gözlerim de yaşlar, hatıram senin
Gel gör şu halimi bayramın olsun
***
Kader senden yana, aşk senden yana
Anladım mutluluk yasakmış bana
***
Elveda aşkına, elveda sana
Gidiyorum işte bayramın olsun
Gidiyorum artık bayramın olsun
***
Bir değil bin canla sevmiştim seni
Soldurdun ne yazık ümitlerimi
Yaşayan ölüye benzettin beni
Katilim sen oldun bayramın olsun
***
Kader senden yana, aşk senden yana
Anladım mutluluk yasakmış bana
***
Elveda aşkına, elveda sana
Gidiyorum işte bayramın olsun
Gidiyorum artık bayramın olsun
-
Zehroldu içimde aşk yudum yudum
Seni hayatımdan silmek istedim
Ne yaptımsa terk etmedi beni hayalin
Bağrıma bir kurşun sıkmak istedim
***
Acıdır biriyle gördüm el ele
Eskiden benimle olurdun böyle
Birden isyan ettim kendi kendime
Boş kalan elimi kırmak istedim
***
Şimdi bir bedende bir kalp boş kaldı
Bu aşktan geriye bir sarhoş kaldı
Nasılda inandım aşk bir masaldı
Yine de sonunu bilmek istedim
-
Severken ayrıldık bak bitti işte
Aklıma gelmezdi böyle bir veda
Ümitler kırıldı döndük deliye
Ne gelir ki elden yalan bu dünya
***
İkimizde şimdi ayrı yollarda
Kalbimiz bir olsun beraber dursun
Evleniriz belki öbür dünyada
Ölelim sevgilim dostlar sağ olsun
***
Bu kadar severken neden ayrıldık
Olacak şey miydi bak oldu bile
Suçlusu hangimiz hiç bulamadık
Aşkın bedelini ödedik işte
***
İkimizde şimdi ayrı yollarda
Kalbimiz bir olsun beraber dursun
Evleniriz belki öbür dünyada
Ölelim sevgilim dostlar sağ olsun
-
Eski bir dosta rastladım
Yaralarımı eşti
Ben unutmuşken her şeyi
Ondan bana söz etti
***
Canlandı bir bir gözümde
Mazideki günlerim
Anlatırken onu bana
Doluverdi gözlerim
***
Sus anlatma artık yeter
Sözlerin içkiden beter
***
Ben mutluyum bu halimle
Beni seven bana yeter
***
Bitir artık sözlerini
Anlatacak ne kaldı ki
Tanrım mutlu etsin onu
Unuttum ben o günleri
***
Bir rüzgarı eski geçti
Gönlüm yeni bir yar seçti
Unutulsun bu hikaye
Üstünden yıllar geçti
-
Madem ki bu gece ayrılacağız
İstemem bir daha güneş doğmasın
Madem ki son defa sarılacağız
Gizle gözyaşını gören olmasın
***
Nasıl unuturum sevgilim seni
Ölüme götürür hasretin beni
Islak mendilini yırtık resmini
Geri al sevgilim ben de kalmasın
***
Neyleyim doğacak güneşi artık
Neyleyim olacak sabahı artık
Sevgilim biz de mi ayrılacaktık
Git veda etmeden duyan olmasın
***
Nasıl unuturum sevgilim seni
Ölüme götürür hasretin beni
Islak mendilini yırtık resmini
Geri al sevgilim ben de kalmasın
-
Gidince anladım aşkın yalanmış
Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim
Bir tahta masada adımız kalmış
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
***
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
***
O masa özlemle hep bizi arar
Üstünde binlerce anılar saklar
Sensiz gidemedim geçti haftalar
Masamız şimdi boş kaldı sevgilim
-
Yakında ellerini tutmak için
Gözlerine bakmak için
Sesini duymak için
Yanına geleceğim
***
Elbette bitecek hasret
Gecenin bittiği gibi
Sabret sevgilim sabret
Yakında geleceğim
***
Silerek kara bahtını
Ümitler bekler yarını
***
Takarak aşk kanadını
Yanına geleceğim
***
Bir sabah gün doğarken gelmez derken
Ümitsizce ağlıyorken
Kaderine küsmüşken
Yanına geleceğim
***
Her gece kulağımda çınlar sesin
Sanki her an benimlesin
Sen benim her şeyimsin
Yakında geleceğim
***
O zaman bitecek hasret
Gecenin bitişine
Sabret sevgilim sabret
Yakında geleceğim
***
Silerek kara bahtını
Ümitler bekler yarını
***
Takarak aşk kanadını
Yanına geleceğim
-
Sana kul köle oldum fayda etmedi
Ölürcesine sevdim çilem bitmedi
Ne yazık aşkta da şans yaver gitmedi
Ben her şeye alıştım sen kendine bak
Sen kendine bak sen kendine bak
***
Mutluluklar dilerim yeni aşkınla
Sen beni düşünmeden yaşamana bak
Senin dertlerin var ya benim yanımda
Ben onlarla yaşarım sen keyfine bak
***
Ben ağlatılmak için yaratılmışım
En sevdiğim sen bile ağlatmadın mı
Koskoca şu dünyada sana muhtaçtım
En kötü günde beni bırakmadın mı
Bırakmadın mı bırakmadın mı
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