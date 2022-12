Şimdi sen olacaktın yanımda Şimdi sen olacaktın kollarımda Şimdi sen duracaktın karşımda Çarpacaktı yüreğim başucunda Bakacaktım gözlerine dalacaktım rüyalara Yatacaktım dizlerine dalacaktım rüyalara Aramızda sıra dağlar aramızda denizler Her günüm bir cehennem yüreğimde depremler Taşımıyor dizlerim beni ahh beni Bu acılar gözyaşlarım ne zaman diner Hüzün dolu şarkılar dökülür dilimden Yokluğun sarsar beni taa derinden Vurulurum bin kere can evimden yüreğimden Şimdi kim tutacak ellerimden ellerimden Aramızda sıra dağlar aramızda denizler Her günüm bir cehennem yüreğimde depremler Taşımıyor dizlerim beni ahh beni Bu acılar gözyaşlarım ne zaman diner...