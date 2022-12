Bir damla yaş oldun sen gözlerimde Dudağımdan düşen bir şiir oldun Bitmeyen şarkıydın benim dilimde Bir anı bir mazi bir hayal oldun *** Aşkını kalbimde taşımıyorum Verdiğin resmini saklamıyorum Veda ediyorum sana aşkıma Değiştim ben artık ağlamıyorum *** Sana yazdığım en son şarkı bu Bir daha seni anmayacağım Güzel günlere geçen dünlere Elveda deyip unutacağım *** Hayalin yok artık her an gözümde Dilimde değilsin yoksun içimde Düşünmüyorum ben seni her gece Bir şarkıydın artık söylemiyorum *** Kurudu gözlerim dert saymıyorum Yabancısın artık tanımıyorum Girmiyorsun benim gecelerime Sen benim rüyamdın bak görmüyorum *** Sana yazdığım en son şarkı bu Bir daha seni anmayacağım Güzel günlere geçen dünlere Elveda deyip unutacağım