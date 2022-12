Ümit Besen

Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım *** Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım *** Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde... Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde... *** Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan seni bulamadım

Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana, senede bir gün *** Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana *** Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsa saçlarım, solsa yanağım Adını anmaktan yansa dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün *** Ağarsa saçlarım, solsa yanağım Adını anmaktan yansa dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana *** Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün Senede bir gün, senede bir gün