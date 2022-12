Yağmurlu bir gece Herkes evlerinde Islak caddelerde Ben yalnız ben *** İçimde biri var Kalbimi yakıyor Soğuk gecelerde Sen yalnız sen *** Seviyorum Sevdiğim yok yanımda Özlüyorum O şimdi çok uzakta *** İçim bir hoş her şey bomboş İçmeden oldum sarhoş *** Sessiz karanlıklar Sönmüş tüm ışıklar Uykusuz biri var Ben yalnız ben *** Gözlerin aklımda Hayalin karşımda Dilimde bir dua Sen yalnız sen *** Seviyorum Sevdiğim yok yanımda Özlüyorum O şimdi çok uzakta *** İçim bir hoş Her şey bomboş Bak yine oldum sarhoş *** İçim bir hoş Her şey bomboş İçmeden oldum sarhoş