Ümit Besen

Yakında ellerini tutmak için Gözlerine bakmak için Sesini duymak için Yanına geleceğim *** Elbette bitecek hasret Gecenin bittiği gibi Sabret sevgilim sabret Yakında geleceğim *** Silerek kara bahtını Ümitler bekler yarını *** Takarak aşk kanadını Yanına geleceğim *** Bir sabah gün doğarken gelmez derken Ümitsizce ağlıyorken Kaderine küsmüşken Yanına geleceğim *** Her gece kulağımda çınlar sesin Sanki her an benimlesin Sen benim her şeyimsin Yakında geleceğim *** O zaman bitecek hasret Gecenin bitişine Sabret sevgilim sabret Yakında geleceğim *** Silerek kara bahtını Ümitler bekler yarını *** Takarak aşk kanadını Yanına geleceğim