Ümit Coşkun

Bu kadar yürekten çağırma beni Bir gece ansızın gelebilirim Bu kadar yürekten çağırma beni Bir gece ansızın gelebilirim *** Beni bekliyorsan, uyumamışsan Sevinçten kapında ölebilirim Beni bekliyorsan, uyumamışsan Sevinçten kapında ölebilirim *** Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim *** Belki de hayata yeni başlarım İçimde küllenen kor alevlenir Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum Belki de seversin beni kim bilir Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum Belki de seversin beni kim bilir *** Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim *** Kal dersen, dağlarca severim seni Bir deniz olurum ayaklarında Kal dersen, dağlarca severim seni Bir deniz olurum ayaklarında *** Aşk bu özleyiş bu, hiç belli olmaz Kalbim duruverir dudaklarında Aşk bu özleyiş bu, hiç belli olmaz Kalbim duruverir dudaklarında *** Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim *** Belki de hayata yeni başlarım İçimde küllenen kor alevlenir Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum Belki de seversin beni kim bilir Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum Belki de seversin beni kim bilir *** Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim