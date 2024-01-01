Altın Şarkılar-5 Şarkı Sözleri
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Ümit Coşkun
Altın Şarkılar-5
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Bu kadar yürekten çağırma beni
Bir gece ansızın gelebilirim
Bu kadar yürekten çağırma beni
Bir gece ansızın gelebilirim
***
Beni bekliyorsan, uyumamışsan
Sevinçten kapında ölebilirim
Beni bekliyorsan, uyumamışsan
Sevinçten kapında ölebilirim
***
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
***
Belki de hayata yeni başlarım
İçimde küllenen kor alevlenir
Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum
Belki de seversin beni kim bilir
Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum
Belki de seversin beni kim bilir
***
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
***
Kal dersen, dağlarca severim seni
Bir deniz olurum ayaklarında
Kal dersen, dağlarca severim seni
Bir deniz olurum ayaklarında
***
Aşk bu özleyiş bu, hiç belli olmaz
Kalbim duruverir dudaklarında
Aşk bu özleyiş bu, hiç belli olmaz
Kalbim duruverir dudaklarında
***
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
***
Belki de hayata yeni başlarım
İçimde küllenen kor alevlenir
Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum
Belki de seversin beni kim bilir
Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum
Belki de seversin beni kim bilir
***
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
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Heryer karanlık
Pûr nur o mevki
Mağrip mi yoksa makber mi Yarab
Mağrip mi yoksa makber mi Yarab
***
Kabri çiçekten
Bir türbe olmuş
Dönmüş o türbe bir haclegâhe
Dönmüş o türbe bir haclegâhe
***
Dönmüş türben bir haclegâhe
Aç koynunu aç ma' şukanım ben
Aç koynunu aç ma' şukanım ben
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Biraz kül biraz duman o benim işte
Kerem misali yanan o benim işte
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İnanma gözlerine ben, ben değilim
Beni sevdiğin zaman o benim işte
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