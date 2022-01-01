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Ümit Coşkun
Ümit Coşkun
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01
Elveda Meyhaneci
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hikmet Münir Ebcioğlu
Besteci:
Yavuz Ökten
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02
Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Dolaştım İs
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Turhan Ragıp Oğuzbaş
Besteci:
Avni Anıl
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03
Bir Gece Ansızın Gelebilirim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ümit Yaşar Oğuzcan
Besteci:
Rüştü Şerdağ
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04
Odasına Girdim Fincan Elinde
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Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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05
Madem Küstün Dargındın
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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