Altın Şarkılar-6 Şarkı Sözleri
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Ümit Coşkun
Altın Şarkılar-6
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Odasına girdim fincan elinde
Saatin kordonu ince belinde
***
Kaşları keman keman
Gözleri yaman
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Odasına girdim ne haller olmuş
Kaşı ile gözü ne yaman uymuş
***
Kaşları keman keman
Gözleri yaman
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İstanbul'la Üsküdar'ın arası
Yaktı beni gözlerinin karası
***
Kaşları keman keman
Gözleri yaman
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Kırmızı gül, demet demet
Kırmızı gül, demet demet
Sevda değil bir alamet
Balam nenni, yavrum nenni
Sevda değil bir alamet
Balam nenni, yavrum nenni
***
Gitti gelmez o Muhammed
Gitti gelmez o Muhammed
Şol revanda balam kaldı
Yavrum kaldı, balam nenni
Şol revanda balam kaldı
Yavrum kaldı, balam nenni
***
Kırmızı gül her dem olmaz
Kırmızı gül her dem olmaz
Yaralara merhem olmaz
Balam nenni, yavrum nenni
Yaralara merhem olmaz
Balam nenni, yavrum nenni
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Ol tabipten merhem gelmez
Ol tabipten merhem gelmez
Şol revanda balam kaldı
Yavrum kaldı, balam nenni
Şol revanda balam kaldı
Yavrum kaldı, balam nenni
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