Ümit Sayın

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Uslanmam sen olmazsan
Arlanmam yanımda kalmazsan
Şimdi küçücük bir çocuk gibi
Ağlıyor bak! bu koca adam
Aşkını, şefkatini
Esirgeme n'olur ondan.
Aşkımsın ölene kadar
Sensiz bu hayat neye yarar
Aşkımsın mahşere kadar
Sensiz bu hayatın tadı mı var?
Uslanmam sen olmazsan
Arlanmam yanımda kalmazsan
Sanma ki açıyor sensiz
Genç baharda papatyalar
Sanma ki çarpıyor kalbim
Gittin gideli, ayaz buralar.
Aşkımsın ölene kadar
Sensiz bu hayat neye yarar
Aşkımsın mahşere kadar
Sen siz bu hayatın tadı mı var?
-
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Aşk istemediğin kadar var şu yıldızlarda
Sen başını dik tut, o göğsünüde ak
Ben ne paralandım aşk aşk diye
Gönlüm hicran hicran oldu sen bana küstükçe
Gel barışalım.
Gel sevişelim.
Mavi gecelerde bir of çekelim.
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Gel buluşalım ayrılmasın ellerimiz
Ben sana tutsak sende bana bitmesin bu rüya
Gel barışalım.
Gel sevişelim.
Mavi gecelerde bir of çekelim.
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof
Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım canım gel barışalım
Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım mavi gecelerde bir of çekelim...
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
-
Yokuşa sürdün aşkı
Kopardın aşkın kanadını
Uçmaz oldu gönlüm
Hasretten yaralı.
Sen orada, ben burada
Gönüller paramparça
***
Sen orada, ben burada
Bin bir parça.
Ne söylesen kırılır kalbim
Ne söylemesen iflah olmaz diyorum
Bu gönül yarası.
Bir bayram daha geçti, buralardan
Pamuk şekeri gibi değil zaman
Erimiyor ki canım, erimiyor bazen.
-
Ben, ben iyiyim, gerçekten
Ben çok iyiyim, her şeye rağmen
Çünkü o, ta derinden öptü kalbimi
İyileştim ben
O, derinden gelen
Aldı götürdü beni benden
O, ta derinden öptü kalbimi
İyileştim ben
O, derinden gelen ooo
***
Bıraktım kendimi
Rüzgârın, yıldızların eline
Düşünmedim olup bitenleri
Bıraktım sadece
***
Çünkü o, ta derinden öptü kalbimi
İyileştim ben
O, derinden gelen ooo
***
(Ben, ben iyiyim, gerçekten
Ben çok iyiyim, her şeye rağmen)
Çünkü o, ta derinden öptü kalbimi
İyileştim ben
O, derinden gelen ooo
***
Bıraktım kendimi
Rüzgârın, yıldızların eline
Düşünmedim olup bitenleri
Bıraktım sadece
***
O, ta derinden öptü kalbimi
İyileştim ben
O, derinden gelen ooo
-
Öyle dur sakın gitme
Kendini hiç özletme
Beni bilirsin zaman zaman
Uçar aklım başımdan
***
Beni bilirsin duman duman
Senle dolar sonra gözlerim.
Aşk ey aşkım
Seni çok seviyorum
Aşkım, güzel aşkım
Şimdi sen beni sevmiyor musun?
Böyle dur öyle güzel
Saçların böyle güzel
Beni bilirsin zaman zaman,
Uçar aklım başımdan
-
Seni böyle sevmeseydi şu kalbim
Uçup uçup sonra konup sana döner miydim?
Bir denize, bir güneşe benzer miydi şu kalbim
Yanıp yanıp sonra da söner miydim?
Olmaz olmaz
Seni benim gibi seven olmaz
Olmaz olmaz
Sana benim gibi tapan olmaz
Olmaz olmaz
Seni benim gibi seven olmaz
Olmaz bulunmaz
Sana benim gibi ölen olmaz
***
Sana böyle bakmasaydı gözlerim
Işıl ışıl olur muydu yine gözlerin
Sana böyle dokunmasaydı ellerim
Böyle sıcak, böyle narin
Kalır mıydı, bedenin?
Olmaz olmaz
Seni benim gibi seven olmaz
***
Olmaz olmaz
Sana benim gibi tapan olmaz
Olmaz olmaz
Seni benim gibi seven olmaz
Olmaz bulunmaz
Sana benim gibi ölen olmaz
Olmaz olmaz
Seni benim gibi seven olmaz
***
Olmaz olmaz
Sana benim gibi tapan olmaz
Olmaz olmaz
Seni benim gibi seven olmaz
Olmaz bulunmaz
Sana benim gibi ölen olmaz
Olmaz
-
Asılı kaldım bir ipin ucunda
Gerildim durdum, ben yokluğunda
Bir avuntu aradım durdum
Gecenin kör boşluğunda
Yüreğim daldan düşen bir yaprak
Gözlerim gökten kopan bir yıldız
Beklemek diyorsun sevgilim
Söyle nereye kadar? Gönül yareler içinde
Yürüyor hüzünler şehrine
Gönül uslansa bi çare
Ama koşuyor hasretler peşinde
***
Yüzüm, ellerim siliniyor aşkım
Sabrım tükeniyor
Ben diye bir şey sen diye sevda
Canım kalmıyor
***
Asılı kaldım bir ipin ucunda
Gerildim durdum, ben yokluğunda
Bir avuntu aradım durdum
Gecenin kör boşluğunda
Yüreğim daldan düşen bir yaprak
Gözlerim gökten kopan bir yıldız
Beklemek diyorsun sevgilim
Söyle nereye kadar? Gönül yareler içinde
Yürüyor hüzünler şehrine
Gönül uslansa bi çare
Ama koşuyor hasretler peşinde
***
Yüzüm, ellerim siliniyor aşkım
Sabrım tükeniyor
Ben diye bir şey sen diye sevda
Canım kalmıyor
Yüzüm, ellerim siliniyor aşkım
Sabrım tükeniyor
Ben diye bir şey sen diye sevda
Canım kalmıyor
-
Sigaram gibi duman duman
Çekiyorum seni içime durmadan
Uçup giderken sen aklımdan
Gönlüm hatırlatır çaktırmadan.
Sıcaklığın, içtiğim çay gibi
Yudum yudum seni yudumlasam
Anladım, ben seni unutamam.
Ben seni unutamam
Ne kadar çok çabalasam
Sevmişim seni, aldanmışım
Gülmüşüm ama geçmemişim
Sevmişim seni, aldanmışım
Ben sana yanmışım.
Sarmalıyım yaralarımı
Toplamalıyım artık kendimi
Evet seni sevdim, öldüm
Peki sevmeseydim, yaşayabilir miydim?
Faydası yok, biliyorum
Gönlümde bir gözyaşı var ki
Düğüm düğüm çözülmüyor.
Ben seni unutamam
Ne kadar çok çabalasam.
-
Hani kırmızı güller
Pembe sabahlar
O sımsıcak dokunuşun
"Canım artık uyan" deyişin
****
Hani yıldızlar kadar güzel
Gözlerin, nerde şimdi
Ya hasretine alışmalı şu kalbim
Ya da ölmeli
****
Dayanamam dayanamam yokluğuna
Zehir olur gecelerim, sensiz uyuyamam
Dayanamam ben, alışamam yokluğuna
Uyandığımda yanımda, seni bulsam
***
Ahh
Ahh
***
Belki de duyarsın sesimi
Uzak uzaklardan
Radyoda bir şarkı çalar
Küçücük bir melodi
Nanana na na na, bunun gibi
Kalbim gibi
Seni nasıl sevdiğimi
Anlatır gibi
***
Of dayanamam dayanamam yokluğuna
Ben sensiz yaşayamam sevgilim
Of dayanamam ben alışamam yokluğuna
Uyandığımda yanımda seni bulsam
Hani
-
Sen ve ben
Hiç dağılmasak
Sonra da toplanmasak
Sen ve ben
Hep aynı kalsak
Gözlerimiz, yıldızlara tutsak.
Olmuyor çok istesem de
Seni çok çok sevsem de
Olmuyor canım istesen de
Beni çok çok sevsen de.
Sen ve ben
Bir an ayrı gayrı dursak
Dayanamaz, döner birimiz
Sen ve ben
Ne tuhaf bir ikiliyiz
istikrarı yok hiçbir şeyimizin.
Sen ve ben
Bir yolunu bulmalıyız
Yıldızları küstürmeden
Sen ve ben
Bir yolunu bulmalıyız
Aşka ziyan gönüller türetmeden.
-
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Aşk istemediğin kadar var şu yıldızlarda
Sen başını dik tut, o göğsünüde ak
Ben ne paralandım aşk aşk diye
Gönlüm hicran hicran oldu sen bana küstükçe
Gel barışalım.
Gel sevişelim.
Mavi gecelerde bir of çekelim.
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Nan nana nan nana nan nana na na na
Gel buluşalım ayrılmasın ellerimiz
Ben sana tutsak sende bana bitmesin bu rüya
Gel barışalım.
Gel sevişelim.
Mavi gecelerde bir of çekelim.
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof
Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım canım gel barışalım
Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım mavi gecelerde bir of çekelim...
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof
Ooooof OoOoOoof