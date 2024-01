Ümit Sayın

Aşkımsın Ölene Kadar Uslanmam sen olmazsan Arlanmam yanımda kalmazsan Şimdi küçücük bir çocuk gibi Ağlıyor bak! bu koca adam Aşkını, şefkatini Esirgeme n'olur ondan. Aşkımsın ölene kadar Sensiz bu hayat neye yarar Aşkımsın mahşere kadar Sensiz bu hayatın tadı mı var? Uslanmam sen olmazsan Arlanmam yanımda kalmazsan Sanma ki açıyor sensiz Genç baharda papatyalar Sanma ki çarpıyor kalbim Gittin gideli, ayaz buralar. Aşkımsın ölene kadar Sensiz bu hayat neye yarar Aşkımsın mahşere kadar Sen siz bu hayatın tadı mı var?

Mavi Geceler Nan nana nan nana nan nana na na na Nan nana nan nana nan nana na na na Nan nana nan nana nan nana na na na Aşk istemediğin kadar var şu yıldızlarda Sen başını dik tut, o göğsünüde ak Ben ne paralandım aşk aşk diye Gönlüm hicran hicran oldu sen bana küstükçe Gel barışalım. Gel sevişelim. Mavi gecelerde bir of çekelim. Ooooof OoOoOoof Ooooof OoOoOoof Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof Nan nana nan nana nan nana na na na Nan nana nan nana nan nana na na na Nan nana nan nana nan nana na na na Gel buluşalım ayrılmasın ellerimiz Ben sana tutsak sende bana bitmesin bu rüya Gel barışalım. Gel sevişelim. Mavi gecelerde bir of çekelim. Ooooof OoOoOoof Ooooof OoOoOoof Sarhoşum ben yıkılıyorum senin aşkından ooof Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım canım gel barışalım Hadi gel aşkım kavuşalım kavuşalım mavi gecelerde bir of çekelim... Ooooof OoOoOoof Ooooof OoOoOoof Ooooof OoOoOoof

Kırılgan Yokuşa sürdün aşkı Kopardın aşkın kanadını Uçmaz oldu gönlüm Hasretten yaralı. Sen orada, ben burada Gönüller paramparça *** Sen orada, ben burada Bin bir parça. Ne söylesen kırılır kalbim Ne söylemesen iflah olmaz diyorum Bu gönül yarası. Bir bayram daha geçti, buralardan Pamuk şekeri gibi değil zaman Erimiyor ki canım, erimiyor bazen.

Ben İyiyim Ben, ben iyiyim, gerçekten Ben çok iyiyim, her şeye rağmen Çünkü o, ta derinden öptü kalbimi İyileştim ben O, derinden gelen Aldı götürdü beni benden O, ta derinden öptü kalbimi İyileştim ben O, derinden gelen ooo *** Bıraktım kendimi Rüzgârın, yıldızların eline Düşünmedim olup bitenleri Bıraktım sadece *** Çünkü o, ta derinden öptü kalbimi İyileştim ben O, derinden gelen ooo *** (Ben, ben iyiyim, gerçekten Ben çok iyiyim, her şeye rağmen) Çünkü o, ta derinden öptü kalbimi İyileştim ben O, derinden gelen ooo *** Bıraktım kendimi Rüzgârın, yıldızların eline Düşünmedim olup bitenleri Bıraktım sadece *** O, ta derinden öptü kalbimi İyileştim ben O, derinden gelen ooo

Güzel Aşkım Öyle dur sakın gitme Kendini hiç özletme Beni bilirsin zaman zaman Uçar aklım başımdan *** Beni bilirsin duman duman Senle dolar sonra gözlerim. Aşk ey aşkım Seni çok seviyorum Aşkım, güzel aşkım Şimdi sen beni sevmiyor musun? Böyle dur öyle güzel Saçların böyle güzel Beni bilirsin zaman zaman, Uçar aklım başımdan

Olmaz Seni böyle sevmeseydi şu kalbim Uçup uçup sonra konup sana döner miydim? Bir denize, bir güneşe benzer miydi şu kalbim Yanıp yanıp sonra da söner miydim? Olmaz olmaz Seni benim gibi seven olmaz Olmaz olmaz Sana benim gibi tapan olmaz Olmaz olmaz Seni benim gibi seven olmaz Olmaz bulunmaz Sana benim gibi ölen olmaz *** Sana böyle bakmasaydı gözlerim Işıl ışıl olur muydu yine gözlerin Sana böyle dokunmasaydı ellerim Böyle sıcak, böyle narin Kalır mıydı, bedenin? Olmaz olmaz Seni benim gibi seven olmaz *** Olmaz olmaz Sana benim gibi tapan olmaz Olmaz olmaz Seni benim gibi seven olmaz Olmaz bulunmaz Sana benim gibi ölen olmaz Olmaz olmaz Seni benim gibi seven olmaz *** Olmaz olmaz Sana benim gibi tapan olmaz Olmaz olmaz Seni benim gibi seven olmaz Olmaz bulunmaz Sana benim gibi ölen olmaz Olmaz

Gönül Yareler İçinde Asılı kaldım bir ipin ucunda Gerildim durdum, ben yokluğunda Bir avuntu aradım durdum Gecenin kör boşluğunda Yüreğim daldan düşen bir yaprak Gözlerim gökten kopan bir yıldız Beklemek diyorsun sevgilim Söyle nereye kadar? Gönül yareler içinde Yürüyor hüzünler şehrine Gönül uslansa bi çare Ama koşuyor hasretler peşinde *** Yüzüm, ellerim siliniyor aşkım Sabrım tükeniyor Ben diye bir şey sen diye sevda Canım kalmıyor *** Asılı kaldım bir ipin ucunda Gerildim durdum, ben yokluğunda Bir avuntu aradım durdum Gecenin kör boşluğunda Yüreğim daldan düşen bir yaprak Gözlerim gökten kopan bir yıldız Beklemek diyorsun sevgilim Söyle nereye kadar? Gönül yareler içinde Yürüyor hüzünler şehrine Gönül uslansa bi çare Ama koşuyor hasretler peşinde *** Yüzüm, ellerim siliniyor aşkım Sabrım tükeniyor Ben diye bir şey sen diye sevda Canım kalmıyor Yüzüm, ellerim siliniyor aşkım Sabrım tükeniyor Ben diye bir şey sen diye sevda Canım kalmıyor

Ben Seni Unutamam Sigaram gibi duman duman Çekiyorum seni içime durmadan Uçup giderken sen aklımdan Gönlüm hatırlatır çaktırmadan. Sıcaklığın, içtiğim çay gibi Yudum yudum seni yudumlasam Anladım, ben seni unutamam. Ben seni unutamam Ne kadar çok çabalasam Sevmişim seni, aldanmışım Gülmüşüm ama geçmemişim Sevmişim seni, aldanmışım Ben sana yanmışım. Sarmalıyım yaralarımı Toplamalıyım artık kendimi Evet seni sevdim, öldüm Peki sevmeseydim, yaşayabilir miydim? Faydası yok, biliyorum Gönlümde bir gözyaşı var ki Düğüm düğüm çözülmüyor. Ben seni unutamam Ne kadar çok çabalasam.

Dayanamam Hani kırmızı güller Pembe sabahlar O sımsıcak dokunuşun "Canım artık uyan" deyişin **** Hani yıldızlar kadar güzel Gözlerin, nerde şimdi Ya hasretine alışmalı şu kalbim Ya da ölmeli **** Dayanamam dayanamam yokluğuna Zehir olur gecelerim, sensiz uyuyamam Dayanamam ben, alışamam yokluğuna Uyandığımda yanımda, seni bulsam *** Ahh Ahh *** Belki de duyarsın sesimi Uzak uzaklardan Radyoda bir şarkı çalar Küçücük bir melodi Nanana na na na, bunun gibi Kalbim gibi Seni nasıl sevdiğimi Anlatır gibi *** Of dayanamam dayanamam yokluğuna Ben sensiz yaşayamam sevgilim Of dayanamam ben alışamam yokluğuna Uyandığımda yanımda seni bulsam Hani

Sen ve Ben Sen ve ben Hiç dağılmasak Sonra da toplanmasak Sen ve ben Hep aynı kalsak Gözlerimiz, yıldızlara tutsak. Olmuyor çok istesem de Seni çok çok sevsem de Olmuyor canım istesen de Beni çok çok sevsen de. Sen ve ben Bir an ayrı gayrı dursak Dayanamaz, döner birimiz Sen ve ben Ne tuhaf bir ikiliyiz istikrarı yok hiçbir şeyimizin. Sen ve ben Bir yolunu bulmalıyız Yıldızları küstürmeden Sen ve ben Bir yolunu bulmalıyız Aşka ziyan gönüller türetmeden.