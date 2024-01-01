Ümit Sayın

Bir Yolunu Bulamadım Kimseyi istemem, hiç kimseyi beklemem Yapayalnız odalarda, asıldı sabahlar Hayatın tadından, biraz da tuzundan Ememedim hazından, sövemedim zorumdan *** Çok, çok yoruldum çok Çok fenayım Çok dolandım durdum Bir yolunu bulamadım *** Çok, çok yoruldum çok Çok fenayım Çok düşündüm durdum Bir yolunu bulamadım Bir yolunu bulamadım *** Kimseyi istemem, hiç kimseyi beklemem Yapayalnız odalarda, asıldı sabahlar Hayatın tadından, biraz da tuzundan Ememedim hazından, sövemedim zorumdan *** Çok, çok yoruldum çok Çok fenayım Çok dolandım durdum Bir yolunu bulamadım *** Çok, çok yoruldum çok Çok fenayım Çok düşündüm durdum Bir yolunu bulamadım Bir yolunu bulamadım

Asker Yolu Beklerim Asker yolu beklerim Günü güne eklerim Var git yârim askere Ben sılayı beklerim ** Mendilimde tel oya Gülmedim doya doya Asker yolu beklerim Günleri saya saya ** Pilav bişirdim yavan Üstüne kıydım soğan Yatağına uzanmış da Uyan askerim uyan ** Mendilimde tel oya Gülmedim doya doya Asker yolu beklerim Günleri saya saya ** Asker yolu beklerim Vah! benim emeklerim Gitti yârim dönmedi Bu dünyayı neyleyim.

Değirmene Un Yolladım Değirmene un yolladım, değirmene un yolladım Nişanlımı dün yolladım, nişanlımı dün yolladım Ben yâd ele un yolladım, ben yâd ele un yolladım Mehmet gitti askere, alır gelir teskere, Mehmet gitti askere, alır gelir teskere ** Açık sana yol Mehmet'im, açık sana yol Mehmet'im Aman çavuş ol Mehmet'im, aman çavuş ol Mehmet'im Gel gönlüme dol Mehmet'im, gel gönlüme dol Mehmet'im Mehmet gitti askere, alır gelir teskere, Mehmet gitti askere, alır gelir teskere

Fikrimin İnce Gülü Fikrimin ince gülü Kalbimin şen bülbülü O gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın beni ** Gördüğüm günden beri Olmuşun inan deli O gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın beni ** Ateşli dudakların Gamzeli yanakların O gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın beni ** Ellerin ellerimde Leblerin leblerimde O gün ki gördüm seni yaktın ah yaktın beni

Havada Bulut Yok Havada bulut yok bu ne dumandır Mahlede ölüm yok bu ne figandır Şu Yemen elleri ne de yamandır ** Ano Yemen'dir gülü çemendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası Muş'tur yolu yokuştur Giden dönmüyor acep ne iştir ** Kışlanın önünde redif sesi var Bakın çantasına acap nesi var ** Bir çift kundurayla bir de fesi var Ano Yemen'dir gülü çemendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası Muş'tur yolu yokuştur Giden dönmüyor acep ne iştir

İzmir'in Kavakları İzmirin Kavakları Dökülür Yaprakları Bize De Derler Çakıcı Yar Fidan Boylum Yıkarız Konakları ** Selvim Senden Uzun Yok Yaprağında Üzüm Yok Gamalıda Zeybek Vuruldu Yar Fidan Boylum Çakıcıya Sözüm Yok

Kimseye Etmem Şikayet Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime ** Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime ** Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime ** Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Mani Oluyor Utancım halimi anlatmaya mani oluyor. Üzme yetişir, üzme, ayrılığınla harabım. Mahvoldu rahatım, uykularım beni tek etti. Üzme yetişir, üzme, ayrılığınla harabım.

Şahane Gözler Şahâne gözler şahâne Hüsnüne yoktur bahâne Süleyman olsan cihâne efendim Gönül eğlenmez asla ah! asla ** Akar sular şarab olsa Uçan kuşlar kebab olsa Meyhaneler mesken olsa efendim Gönül eğlenmez asla ah! asla

Sigaramın Dumanı Sigaramın dumanı Yoktur yarin imanı Yoktur yarin imanı ** Altından köşk yaptırdım Gümüşten merdivanı Gümüşten merdivanı ** Hey güllü güllü güllü Yaşasın hanım güllü Peştamalı püsküllü ** Hanım etme bu nazı Gel bize bazı bazı Gel bize bazı bazı Bize harputlu derler Biz çekmeyiz bu nazı Biz çekmeyiz bu nazı ** Harputtan aldım bakır Yosmam gözlerin çakır Yosmam gözlerin çakır O güzel gözlerine Kurban olsun bu fakir Kurban olsun bu fakir ** Hey güllü güllü güllü Yaşasın hanım güllü Peştamalı püsküllü ** Hanım etme bu nazı Gel bize bazı bazı Gel bize bazı bazı Bize harputlu derler Biz çekmeyiz bu nazı Biz çekmeyiz bu nazı

Vardar Ovası Mayadağ'dan kalkan kazlar Al topuklu beyaz kızlar Yarimin yüreği sızlar Eylenemem aldanamam Ben bu yerlerde duramam ** Vardar ovası Vardar ovası Kazanamadık rakı parası ** Mayadağ'ın yıldızıyım Ben annemin bir kızıyım Efendimin sağ gözüyüm Eylenemem aldanamam Ben bu yerlerde duramam ** Vardar ovası Vardar ovası Kazanamadık rakı parası

Alişimin Kaşları Kara Alişimin kaşları kare, aman Sen açtın sineme yare ** Bulamadım derdime çare, aman Görmedin mi, ah civan Alişimi Tuna boyunda Görmedin mi, ah aslan Alişimi Tuna boyunda ** Evleri var hane hane, aman Benleri var tane tane ** Ben kül oldum yane yane, aman Görmedin mi ah civan Alişimi Tuna boyunda Görmedin mi ah aslan Alişimi Tuna boyunda

Çile Bülbülüm Çile Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur güle Çile bülbülüm çile ** Müjde ey güzel kuşum Bahara döndü kışım Gülüyor içim dışım Çile bülbülüm çile

Dayler Dayler Dayler Dayler Viran Dayler Yüzüm Güler Kalbim Ağlar Yüreğimden Kanlar Damlar ** Edirne Köprüsü Taştan Sen Çıkardın Beni Baştan Bir Olaydı Bir Olaydı Ne Olur Benim Olaydı https://lyricstranslate.com

Pencere Açıldı Bilal Oğlan Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı ** Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni Allı yemeni Bilal Oğlan pullu da yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni ** Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam Yedi yıl karşımda da dursan yine sana yalvarmam ** Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni