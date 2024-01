Ümit Sayın

Burası bir zamanlar caddesi Eskimiş aşkların adresi Bir zamanlar o aşk delisiydi Şimdi bir yabancı gibi Toplar mı bilmem toplar sanırım Ya da kopar yerinden Toplar mı bilmem toplar sanırım Ya da kopar kalbimden *** Yalan yalan yalandı gözleri of Ziyan ziyan ziyan artık sözleri Bir zamanlar o aşk delisiydi Geceleri yanar hiç sönmezdi Bir zamanlar o aşk delisi Şimdi durur bir yabancı gibi *** Burası bir zamanlar caddesi Kafası kaçmışların adresi Bir zamanlar herşey ne güzeldi Şimdi bir kabus gibi Toplar mı bilmem toplar sanırım Ya da kopar yerinden Toplar mı bilmem toplar sanırım Ya da kopar kalbimden *** Yalan yalan yalandı gözleri of Ziyan ziyan ziyan artık sözleri Yalan yalan yalandı gözleri Ziyan ziyan ziyan artık sözleri Yalan yalan yalan Ziyan ziyan ziyan *** Bir zamanlar o aşk delisiydi Geceleri yanar hiç sönmezdi Bir zamanlar o aşk delisi Şimdi durur bir yabancı gibi

Sensiz bu şehrin sokaklarında Aşkı kaybettim bulamıyorum şimdi Sensiz bu şehrin sokaklarında Sarhoşum galiba belamı arıyorum *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Sensiz bu şehrin sokaklarında İstemesem de takıyorum her şeyi kafama Sensiz bu şehrin sokaklarında Her şey ters herkes tuhaf geliyor şimdi bana *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Takıldın ne oldu Hevesin kör oldu Olan hep sana hep sana Hep sana oldu *** Takıldın ne oldu Sevincin yok oldu Olan hep sana hep sana Hep sana oldu *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna *** Takılma, takılma Kaybolma sakın sokaklarda Takılma sen takılma Her şeyi bırak biraz oluruna