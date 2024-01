Ümit Sayın

Ne verdin neler aldın dünya Ne umdumda ne buldum dünya Ne arzular ne hayallerim vardı, of Soldu hepsi birer, birer Döküldü gönül dalımdan Vuruldu hep ümitlerim Bu hayat yolunda *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Gör artık neler ettin bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya, of, f, of, of *** Yaşam dedin boyun eğdim hep sana A dünya oyun ettin hep sen bana *** Ne arzular ne hayallerim vardı Soldu hepsi birer, birer Döküldü gönül dalımdan Vuruldu hep ümitlerim Bu hayat yolunda *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya