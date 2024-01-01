Ümit Sayın

-
Bu şehir yok mu?
Baştan sona sen gibi
Bütün sokakları
Hatırlatır bana seni
***
Gitsem bu şehirden olmuyor
Kalsam buralarda durulmuyor
Sensiz bu şehir inan sevgilim
Bir gün bile çekilmiyor
***
Oof, yanar gönül sana susar biçare gönül
Oof, yanar gönül sana susar biçare gönül
***
Arar oldum ben yine seni
Arar olduğum gözleriğim
Gönlümün duraklarında
Bekler oldum ben seni
***
Arar oldum ben yine seni
Arar oldum gözleriğim
Gönlümün duraklarında
Bekler oldum seni
***
Bu şehir yok mu
Baştan sona sen gibi
Vapurları trenleri
Sana varıyor hep sanki
***
Gitsem bu şehirden olmuyor
Kalsam buralarda durulmuyor
Sensiz bu şehir inan sevgilim
Bir gün bile çekilmiyor
***
Oof, yanar gönül sana susar biçare gönül
Oof, yanar gönül sana susar biçare gönül
***
Arar oldum ben yine seni
Arar olduğum gözleriğim
Gönlümün duraklarında
Bekler oldum ben seni
***
Arar oldum ben yine seni
Arar oldum gözleriğim
Gönlümün duraklarında
Bekler oldum seni
***
Arar oldum ben yine seni
Arar olduğum gözleriğim
Gönlümün duraklarında
Bekler oldum ben seni
***
Arar oldum ben yine seni
Arar oldum gözleriğim
Gönlümün duraklarında
Bekler oldum, arar oldum seni
-
Kaşları kara, gözleri cezam
Aman, aman, aman, halim duman
Saçları belam, dudağı ikram
Aman, aman, bu can ah sana kurban
***
Sensiz bu hayat bana ziyan
Seni görmeden geçen günler bana haram
***
İnsaf eyle
İnkar etme
Söyle, söyle, söyle
***
Seni bu dünyada en çok kim sever?
Ben tabii ki
Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Ben tabii ki
***
Seni bu dünyada en çok kim sever?
Ben tabii ki
Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Ben tabii ki, ben tabii ki
***
Kaşları kara, gözleri cezam
Aman, aman, aman, halim duman
Saçları belam, dudağı ikram
Aman, aman, bu can ah sana kurban
***
Sensiz bu hayat bana ziyan
Seni görmeden geçen günler bana haram
***
İnsaf eyle
İnkar etme
Söyle, söyle, söyle
***
Seni bu dünyada en çok kim sever?
Ben tabii ki
Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Ben tabii ki
***
Seni bu dünyada en çok kim sever?
Ben tabii ki
Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Ben tabii ki, ben tabii ki
***
Seni bu dünyada en çok kim sever?
Ben tabii ki
Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz?
Ben tabii ki, ben tabii ki
***
Ben tabii ki, ben tabii ki
Ben tabii ki, ben tabii ki
-
Beni küstürme kendine
Küsersem gülemem ki yüzüne
Kalbimi kırma boş yere
Vicdansız, zulmetme
***
Beni küstürme kendine
Küsersem gülemem ki yüzüne
Kalbimi kırma boş yere
Vicdansız, zulmetme
***
Ben bu sevdalı yolda
Mecnun misali perişan oldumsa
Kalbimi kurda kuşa atıp
Tanrı'ya yakarıp ağladımsa
***
Of, sebebi sensin, sebebi sensin
Bu derbeder hâlimin
Sebebi sensin, sebebi sensin
Şu çilekeş kalbimin
***
Sebebi sensin, sebebi sensin
Bu derbeder hâlimin
Sebebi sensin, sahibi sensin
Şu çilekeş kalbimin
***
Düştüm bak, zalim, eline
Zehir sürmesen gönül sözüme
Kalbimi kırma boş yere
Vicdansız, zulmetme
***
Ben bu sevdalı yolda
Mecnun misali perişan oldumsa
Kalbimi kurda kuşa atıp
Tanrı'ya yakarıp ağladımsa
***
Of, sebebi sensin, sebebi sensin
Bu derbeder hâlimin
Sebebi sensin, sebebi sensin
Şu çilekeş kalbimin
***
Sebebi sensin, sebebi sensin
Bu derbeder hâlimin
Sebebi sensin, sahibi sensin
Şu çilekeş kalbimin
-
Bir bak kim gidiyor
Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya
Bir bak kim gidiyor
Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya
***
Sonra belki de çok sonra
Kim ağlar, kim güler sonunda
Kim ağlar, kim güler sonunda
***
Ben gidiyorum, sen hoşçakal
Benim can canım güzel gül bahçem
Ben ağlıyorum, sen sakın ağlama
Bir ömür boyunca, o gül yüzün hep gülsün
***
Çünkü güller ağlamaz canım
Güller ağlamaz
Güller ağlamaz gülüm sen ağlama
***
Bir bak kim gidiyor
Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya
***
Sonra belki de çok sonra
Kim ağlar, kim güler sonunda
Kim ağlar, kim güler sonunda
***
Ben gidiyorum, sen hoşçakal
Benim can canım güzel gül bahçem
Ben ağlıyorum, sen sakın ağlama
Bir ömür boyunca, o gül yüzün hep gülsün
***
Çünkü güller ağlamaz canım
Güller ağlamaz
Güller ağlamaz gülüm sen ağlama
-
Yağmur yağıyor
Gözlerimden yorgun kalbime
Seni çok uzak bir yere
Gönderiyor gibiyim ben niye
***
Yağmur yağıyor üstüme
Sen sessiz sakin
Giderken ellerde
***
Yağmur yağıyor üstüne
Sessiz ve sakin
Ben çaresizce
***
Sabah oldu bak
Soğuk ve yalnız
Artık kimsesiz
***
Dinledim anılarda seni
Dokundum sana
Bir deli huzurla
***
Yağmur yağdı üstüme
Sen sessiz sakin
Giderken ellerde
***
Yağmur yağdı üstüne
Sessiz ve sakin
Ben çaresizce
***
Söz verdim biliyorum
Ağlamak yok tutuyorum
Söz verdim ayaktayım
Yıkılmak yok (yıkılmak yok)
***
Söz verdim biliyorum
Ağlamak yok tutuyorum
Söz verdim ayaktayım
Yıkılmak yok
***
Yağmur yağdı üstüme
Sen sessiz sakin
Giderken ellerde
***
Yağmur yağdı üstüne
Sessiz ve sakin
Ben çaresizce
-
Karanlığın içinde kaybolup duran
Sen kimsin sen benimsin
Sustum söylemedin
Zaman zaman yüreğime aydınlıklar saçan
Ben kimim ben senin miyim
Sustun söylemedin aa
***
Bir su tünelinde parlayan güneşimdin
Bir buğday tanesinde büyüyen düşümdün
Benle olan bende sevilen
Bir sen varsın bir sen kaldın
Benle olan beni anlayan
Bir sen kaldın bu dünyada
***
Duy şu kalbimden geçen acının sesini duy
Duy sensiz geçen bu hayatın çığlığını
***
Karanlığın içinde kaybolup duran
Sen kimsin sen benimsin
Sustum söylemedin aa
Bir su tünelinde parlayan güneşimdin
Bir buğday tanesinde büyüyen düşümdün
***
Benle olan bende sevilen
Bir sen varsın bir sen kaldın
Benle olan beni anlayan
Bir sen kaldın bu dünyada
Duy şu gökyüzünde bulutların içinde
***
İki melek öpüşürken beni düşün, sesimi duy
Karanlığın içinde kaybolup duran
-
Ne verdin neler aldın dünya
Ne umdumda ne buldum dünya
Ne arzular ne hayallerim vardı, of
Soldu hepsi birer, birer
Döküldü gönül dalımdan
Vuruldu hep ümitlerim
Bu hayat yolunda
***
Yalansın be dolansın
Adaletin buysa dünya
Gör artık neler ettin bana
Fani dünya
***
Yalansın be dolansın
Adaletin buysa dünya
Dur artık yeter zulmün bana
Fani dünya, of, f, of, of
***
Yaşam dedin boyun eğdim hep sana
A dünya oyun ettin hep sen bana
***
Ne arzular ne hayallerim vardı
Soldu hepsi birer, birer
Döküldü gönül dalımdan
Vuruldu hep ümitlerim
Bu hayat yolunda
***
Yalansın be dolansın
Adaletin buysa dünya
Dur artık yeter zulmün bana
Fani dünya
***
Yalansın be dolansın
Adaletin buysa dünya
Dur artık yeter zulmün bana
Fani dünya
***
Yalansın be dolansın
Adaletin buysa dünya
Dur artık yeter zulmün bana
Fani dünya
-
Ben, hayatın oltasına takılmış bir balığım
Hüzün gemileri alır götürür beni
Hiç bilmediğim uzaklara
Sonra bir can pazarında
Satılık şu yüreğim, of
***
Akşam mı oldu, yıldızlar mı söndü
Bu geceler, bu geceler, bu geceler
Düşman bana
***
Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm
Ne zaman bitecek bu derdim
Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm
Ne zaman gülecek şu yüzüm
***
Bitmez a canım bu dertler bitmez
Ömür biter dert bitmez
Dönmez a canım giden dönmez
Gönlü küsenin yüzü gülmez
***
Ben, hayatın oltasına takılmış bir balığım
Hüzün gemileri alır götürür beni
Hiç bilmediğim uzaklara
Sonra bir can pazarında
Satılık şu yüreğim, of
***
Akşam mı oldu, yıldızlar mı söndü
Bu geceler, bu geceler, bu geceler
Düşman bana
***
Of, aralı gönlüm çileli ömrüm
Ne zaman bitecek bu derdim
Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm
Ne zaman gülecek şu yüzüm
***
Bitmez a canım bu dertler bitmez
Ömür biter dert bitmez
Dönmez a canım giden dönmez
Gönlü küsenin yüzü gülmez
-
Giderken yanına benide al
Giderken koynuna benide sar
Giderken yanına benide al
Giderken koynuna benide sar
***
Son ver son ver son ver bu acıya
Son ver son ver son ver bitsin
Son ver son ver son ver bu acıya
Son ver son ver son ver bitsin
***
Gözlerimden gönlüme bir yaş süzüldü
Sakladım gözyaşımı gönül mendilinde
***
Son ver son ver son ver bu acıya
Son ver son ver son ver bitsin
***
Son ver son ver son ver bu acıya
Son ver son ver son ver bitsin
Son ver son ver son ver bu acıya
Son ver son ver son ver bitsin
***
Gözlerimden gönlüme bir yaş süzüldü
Sakladım gözyaşımı gönül mendilinde
***
Son ver son ver son ver bu acıya
Son ver son ver son ver bitsin
***
Giderken yanına benide al
Giderken koynuna benide sar
Giderken yanına benide al
Giderken koynuna benide sar
***
Giderken yanına benide al
Giderken koynuna benide sar
Giderken yanına benide al
Giderken koynuna benide sar
-
Senden bir haber yok
Gözlerim suskun bekliyor
Çürüyorum her geçen gün
Senden bir haber yok
***
Mutlaka bir sebebin var
Yoksa arar sorardın beni
Sesini duymak yetecek belki
Senden bir haber yok
***
Kaybolup bittin sanki
Görünmez oldu yüzün (ah)
Ömrümden kaç ömür geçti
Gönlüme derman yok
***
Senden bir haber yok
Kapım çalınmayı bekliyor
Sana ihtiyacım var
Senden bir haber yok
***
Mutlaka bir sebebin var
Yoksa arar sorardın beni
Sesini duymak yetecek belki
Senden bir haber yok
***
Kaybolup bittin sanki
Görünmez oldu yüzün (ah)
Ömrümden kaç ömür geçti
Gönlüme derman yok
***
Kaybolup bittin sanki
Görünmez oldu yüzün (ah)
Ömrümden kaç ömür geçti
Gönlüme derman yok
***
Senden bir haber yok
Gözlerim suskun bekliyor
Çürüyorum her geçen gün
Senden bir haber yok
***
Kaybolup bittin sanki
Görünmez oldu yüzün (ah)
Ömrümden kaç ömür geçti
Gönlüme derman yok
***
Kaybolup bittin sanki
Görünmez oldu yüzün (ah)
Ömrümden kaç ömür geçti
Gönlüme derman yok
-
Yağmur yağıyor
Gözlerimden yorgun kalbime
Seni çok uzak bir yere
Gönderiyor gibiyim ben niye
***
Yağmur yağıyor üstüme
Sen sessiz sakin
Giderken ellerde
***
Yağmur yağıyor üstüne
Sessiz ve sakin
Ben çaresizce
***
Sabah oldu bak
Soğuk ve yalnız
Artık kimsesiz
***
Dinledim anılarda seni
Dokundum sana
Bir deli huzurla
***
Yağmur yağdı üstüme
Sen sessiz sakin
Giderken ellerde
***
Yağmur yağdı üstüne
Sessiz ve sakin
Ben çaresizce
***
Söz verdim biliyorum
Ağlamak yok tutuyorum
Söz verdim ayaktayım
Yıkılmak yok (yıkılmak yok)
***
Söz verdim biliyorum
Ağlamak yok tutuyorum
Söz verdim ayaktayım
Yıkılmak yok
***
Yağmur yağdı üstüme
Sen sessiz sakin
Giderken ellerde
***
Yağmur yağdı üstüne
Sessiz ve sakin
Ben çaresizce
-
Günlerdir bir kelime dökülmüyor yüreğime
Bana küskün, biraz kızgın ışığım, yol arkadaşım
Günlerden on beş kasım doksan beş bitmeye yakın
Çabalasam biraz daha belki biter bu şarkım
Burda bitmesin bu şarkım
Kendimi size anlatayım
Hiç bir yerde doğmadım
Hiç bir zaman var olmadım
***
Bastığım toprağı yüce sevgiyle kucakladım
Islandığım denizlere saygılarımı sunarım
Bana güneşi veren ışığım olmasaydın nasıl yaşardım
Bir kez daha sana burdan hasretlerimi yolladım
***
İşte şarkım buraya kadar
Hepiniz sevgiyle kalın
Sabırla beni dinlediniz
Teşekkürler ışık dostlarım