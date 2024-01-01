Ümit Sayın

Çal Beni (Emel Müftüoğlu) Kalırım bir başıma karanlık çökünce Yokluğun sarar ateşleriyle Bir kez daha yakıp kül eder beni Kavrulup giderim gözlerinde *** Gün sorar bana seni her seferinde Söyleyecek sözü, utanır, bulamam Geri dönmez günler siteminde Savrulup giderim ellerinde *** Ne yapsam kurtulamam Çektiğim acılardan Suç benim, günah benim Hüküm giydirmek senin *** Ne yapsam kurtulamam Çektiğim acılardan Suç benim, günah benim Hüküm giydirmek senin *** Çal beni yine geceden Sür beni yine sehere Ümide bir yol ver Hüznü unutup gitsin *** Çal beni yine geceden Sür beni yine sehere Ümide bir yol ver Hüznü unutup gitsin *** Kalırım bir başıma karanlık çökünce Yokluğun sarar ateşleriyle Bir kez daha yakıp kül eder beni Kavrulup giderim gözlerinde *** Gün sorar bana seni her seferinde Söyleyecek sözü, utanır, bulamam Geri dönmez günler siteminde Savrulup giderim ellerinde *** Ne yapsam kurtulamam Çektiğim acılardan Suç benim, günah benim Hüküm giydirmek senin *** Ne yapsam kurtulamam Çektiğim acılardan Suç benim, günah benim Hüküm giydirmek senin *** Çal beni yine geceden Sür beni yine sehere Ümide bir yol ver Hüznü unutup gitsin *** Çal beni yine geceden Sür beni yine sehere Ümide bir yol ver Hüznü unutup gitsin *** Çal beni yine geceden Sür beni yine sehere Ümide bir yol ver Hüznü unutup gitsin *** Çal beni yine geceden Sür beni yine sehere Ümide bir yol ver Hüznü unutup gitsin *** Çal beni yine geceden Sür beni yine sehere Ümide bir yol ver Hüznü unutup gitsin

Sevmek En Büyük Devlet Ay yeter bu ağlamalar Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar Yar dediğin misafir o kadar Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar *** Ay yeter bu feryatlar Şu dünyada figana değer gerçek acılar var Aşk dediğin abartılı masal Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Ay yeter bu ağlamalar Zehretme dünyayı kendine bugün yanına kar Yar dediğin misafir o kadar Yıksa yıksa beni dil yaresi yıkar *** Ay yeter bu feryatlar Şu dünyada figana değer gerçek acılar var Aşk dediğin abartılı masal Yıksa yıksa beni dil darbesi yıkar *** Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimi sevda yakalar kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet *** Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar Gel gör ki dert beni tutar Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret Sevmekse en büyük devlet

Deli Et Beni Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz Kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Sönmüş bir volkan gibiyim hazırım alevlenmeye Gel içimdeki ateşi yak savrulayım göklere Biraz kül biraz duman alıp sevişelim sevginle Tayfunlar söndürmesin yansın dünya benimle *** Gel bir dokun bana yeter cehennemden kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup Güneş gibi yeniden doğayım *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** E hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi *** Hadi gir ruhuma sar beni Çal fikrimi deli et beni Fırtınalar kopar içimde Unuttur bana kendimi

Gitme Ne vakit gelsen aklıma Bir yıldız düşer içime Seni görürüm o anda Yağar yağmur avucuma *** Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi acı bir telaş *** Gitme desem canım Kalır mısın benimle Gitme desem canım Sever misin benimle *** Gitme gitme gitme ah gitme Gitme gitme gitme ah gitme *** Geceler sabahsız Ömrüm baharsız Sensiz kalırsam Ölürüm yalansız *** Gitme gitme gitme ne olur Gitme gitme gitme ne olur *** Kıvrım kıvrım saçların Islanır ben dokununca Ne vakit gelsen aklıma Durdururum zamanı Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi acı bir telaş *** Gitme desem canım Kalır mısın benimle Gitme desem canım Sever misin benimle *** Gitme gitme gitme ah gitme Gitme gitme gitme ah gitme *** Geceler sabahsız Ömrüm baharsız Sensiz kalırsam Ölürüm yalansız *** Gitme gitme gitme ne olur Gitme gitme gitme ne olur

Korkuyorum Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum *** Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde Aşık mı oluyorum yeniden Savunmasız, korkuyorum Ah bu başıma gelen nedir Bilmiyorum ama çok korkuyorum *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum. *** Güneş bir başka doğuyor neden bu günlerde Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız ama korkuyorum *** Ah bu başıma gelen nedir Bilmiyorum ama çok korkuyorum ** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmak istemiyorum. *** Kurtar beni Tanrım İçim yanıyor ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin aşık olmaktan korkuyorum.

Ah Bu Sevda Ne cana var ne de vefa ne bir deva Ah bu sevda Ne selam var ne de sefa ne bir cefa Ah bu sevda *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Ne cana var ne de vefa ne bir deva Ah bu sevda Ne selam var ne de seda ne bir veda Ah bu sevda *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah *** Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Nafile her teselli sinem aşkından dağ ah Sür izini yarinin gönül hasretten ağ Çaresiz her teselli sinem aşkından dağ ah

Gözümün Feri Ne yârdan geçti Ne serden geçti Aşkımı içti kana kana Ne kaldı bana? *** Ne kıymet bildi Ne gönül verdi Ayrılık biçti en sonunda Sormadı bana *** Bu gönül candan yanar Ah, giden o yâr yok mu ya? Göz bebeğim, gözümün feridir İçimdeki kör yara *** Yüreğimde kapkara Gönlümün gözleridir Bu gönül candan yanar Ah, giden o yâr yok mu ya? *** Göz bebeğim, gözümün feridir İçimdeki kör yara Yüreğimde kapkara Gönlümün gözleridir *** Ararım, ararım Yâr, ardından ağlarım Ararım, ararım Hem gider hem ağlarım *** Ne yârdan geçti Ne serden geçti Aşkımı içti kana kana Ne kaldı bana? *** Ne kıymet bildi Ne gönül verdi Ayrılık biçti en sonunda Sormadı bana *** Bu gönül candan yanar Ah, giden o yâr yok mu ya? Göz bebeğim, gözümün feridir İçimdeki kör yara *** Yüreğimde kapkara Gönlümün gözleridir Bu gönül candan yanar Ah, giden o yâr yok mu ya? *** Göz bebeğim, gözümün feridir İçimdeki kör yara Yüreğimde kapkara Gönlümün gözleridir *** Ararım, ararım Yâr, ardından ağlarım Ararım, ararım Hem gider hem ağlarım

Hey Dünya Bende hiç hali mecal kalmadı Derdim başıma duman Gönlüm hüsran Sevmedin, kendini sevdirmedin *** Bana aşkını vermedin Alacağın olsun sensin Benim olan gülü sonunda eller aldı Sesim duyulmaz ki beni aşkı keder aldı *** Benim olan gülü sonunda gözler aldı Bu perişan halimi yeni hasret sardı Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana *** Çektirdin bir ömür bana Gülmedim aşktan yana Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana *** Çektirdin bir ömür bana Gülmedin güldürmedin Bende hiç hali mecal kalmadı Derdim başıma duman *** Gönlüm hüsran Sevmedin, kendini sevdirmedin Bana aşkını vermedin Alacağın olsun sensin *** Benim olan gülü sonunda eller aldı Sesim duyulmaz ki beni aşkı keder aldı Benim olan gülü sonunda gözler aldı Bu perişan halimi yeni hasret sardı *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedim aşktan yana *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedin güldürmedin *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedim aşktan yana *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedin güldürmedin *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedim aşktan yana *** Hey dünya fani dünya Ne yaptım söyle sana Çektirdin bir ömür bana Gülmedin güldürmedin

Yalnızım Yine Zincirimi vurdun sen aşkıma Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına Zincirimi vurdun sen aşkıma Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına *** Bu aşk bitmez sandım ama İşte bitti bu aşkımda Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma Bu aşk bitmez sandım ama İşte bitti bu aşkımda Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma *** Zincirimi vurdun sen aşkıma Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına Zincirimi vurdun sen aşkıma Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına *** Bu aşk bitmez sandım ama İşte bitti bu aşkımda Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma Bu aşk bitmez sandım ama İşte bitti bu aşkımda Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma *** Yalnızım yine bir elimde sigaram Dertliyim yine sen bana dönsende Yalnızım yine bir elimde sigaram Dertliyim yine sen bana dönsende *** Bu aşk bitmez sandım ama İşte bitti bu aşkımda Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma Bu aşk bitmez sandım ama İşte bitti bu aşkımda Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma *** Zincirimi vurdun sen aşkıma Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına Zincirimi vurdun sen aşkıma Hiç mi sevmemiştin Allah aşkına Bu aşk bitmez sandım ama İşte bitti bu aşkımda Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma *** Bu aşk bitmez sandım ama İşte bitti bu aşkımda Yalnızım, öksüzüm, yine kaldım bir başıma *** Yalnızım yine bir elimde sigaram Dertliyim yine sen bana dönsende Yalnızım yine bir elimde sigaram Dertliyim yine sen bana dönsende *** Yalnızım yine bir elimde sigaram Dertliyim yine sen bana dönsende Yalnızım yine bir elimde sigaram Dertliyim yine sen bana dönsende

Yanar Yanar Benim sende gözüm kalmış, özüm kalmış Zararı yok Kim ne anlar hâlimden? *** Benim sende sözüm kalmış, izim kalmış Sebebi yok Kim ne anlar hâlimden? *** Benimsin, her şeyimsin, içimdeki tek sihirsin İstesem de vazgeçemem, oh-oh-oh-oh Kanımsın hep canımsın, sen benim alınyazımsın İstesem de ben silemem, oh-oh-oh-oh *** Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana *** Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana *** Benim sende gözüm kalmış, özüm kalmış Zararı yok Kim ne anlar hâlimden? *** Benim sende sözüm kalmış, izim kalmış Sebebi yok Kim ne anlar hâlimden? *** Benimsin, her şeyimsin, içimdeki tek sihirsin İstesem de vazgeçemem, oh-oh-oh-oh Kanımsın hep canımsın, sen benim alınyazımsın İstesem de ben silemem, oh-oh-oh-oh *** Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana *** Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana *** Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana *** Yanar, yanar yüreğim aşkına Söndüremem, âşığım ben sana Yanar, yanar yüreğim...

Yağmur Bugün hangi gün farkında bile değilim Hep aynı, hep anlamsız bana Özlemeye değecek hiç kimsem yok ki Ne fark eder bir gün daha kapım çalmasa? *** Biraz sonra gün doğacak perdelerimde Neden tükenir bu zaman, neden biter gece? Ne fark edecek bu sabah, değişen sanki ne olacak? Biliyorum, biraz sonra aynı yağmur yağacak *** Bugün hangi gün farkında bile değilim Hep aynı yalnız nasıl olsa Tek bir yaprak kıpırdamıyor yüreğimde Ne olacak bir gün daha kapım çalmasa? *** Biraz sonra gün doğacak perdelerimde Neden tükenir bu zaman, neden biter gece? Ne fark edecek bu sabah, değişen sanki ne olacak? Biliyorum, biraz sonra aynı yağmur yağacak *** Biraz sonra gün doğacak perdelerimde Neden tükenir bu zaman, neden biter gece? Ne fark edecek bu sabah, değişen sanki ne olacak? Biliyorum, biraz sonra aynı yağmur yağacak