Ümit Sayın

-
Çekiyorum bir sevdanın yükünü yükünü
Molam yok ki dinleyim biraz kendimi
***
Çekiyorum bir sevdanın yükünü yükünü
Gözümde yaş gönlümde yara şu aşk dedikleri
Sırtımda bir kambur Sevda illeti
Nereye gitsem gelir peşimden
Bırakmaz ki beni
***
Canım ne isterse yaparım
Kime ne kime ne
Canım nereye gitmek isterse giderim
Sormam kimseye
***
Canım ne isterse yaparım
Kime ne kime ne
Canım nereye gitmek isterse çeker giderim
***
Beni sen mi yarattın
Bu canı bana sen mi verdin
Ne istiyorsun benden söyle
Hadi söylesene
Bela mısın git başımdan
Zararsın kalbime
***
Canım ne isterse yaparım
Kime ne kime ne
Canım nereye gitmek isterse giderim
Sormam kimseye
***
Canım ne isterse yaparım
Kime ne kime ne
Canım nereye gitmek isterse çeker giderim
***
Canım ne isterse yaparım
Kime ne kime ne
Canım nereye gitmek çeker giderim
***
Çekiyorum bir sevdanın yükünü yükünü
Molam yok ki dinleyim biraz kendimi
-
Yürürken uçuyor
Uçupta bazen konmuyor
Herşeyi birbirine
Karıştırıp duruyor
Dikkat, dikkat!
Bana ne oldu böyle ne oldu
Anlamadım gitti
Bana ne oldu böyle ne oldu da
Unuttum herşeyi
Bana ne oldu böyle ne oldu
Anlamadım gitti
Bana ne oldu böyle ne oldu da
Unuttum herşeyi
Dinlemiyor, konuşmuyor
Gözlerini kaçırıyor
Bir kadın gölgesi
Bir görünüp kayboluyor
Dikkat, dikkat!
Bana ne oldu böyle ne oldu
Anlamadım gitti
Bana ne oldu böyle ne oldu da
Unuttum herşeyi
Bana ne oldu böyle ne oldu
Anlamadım gitti
Bana ne oldu böyle ne oldu da
Unuttum her şeyi
-
Kimseyi istemem, hiç kimseyi beklemem
Yapayalnız odalarda, asıldı sabahlar
Hayatın tadından, biraz da tuzundan
Ememedim hazından, sövemedim zorumdan
***
Çok, çok yoruldum çok
Çok fenayım
Çok dolandım durdum
Bir yolunu bulamadım
***
Çok, çok yoruldum çok
Çok fenayım
Çok düşündüm durdum
Bir yolunu bulamadım
Bir yolunu bulamadım
***
Kimseyi istemem, hiç kimseyi beklemem
Yapayalnız odalarda, asıldı sabahlar
Hayatın tadından, biraz da tuzundan
Ememedim hazından, sövemedim zorumdan
***
Çok, çok yoruldum çok
Çok fenayım
Çok dolandım durdum
Bir yolunu bulamadım
***
Çok, çok yoruldum çok
Çok fenayım
Çok düşündüm durdum
Bir yolunu bulamadım
Bir yolunu bulamadım
-
Burası bir zamanlar caddesi
Eskimiş aşkların adresi
Bir zamanlar o aşk delisiydi
Şimdi bir yabancı gibi
Toplar mı bilmem toplar sanırım
Ya da kopar yerinden
Toplar mı bilmem toplar sanırım
Ya da kopar kalbimden
***
Yalan yalan yalandı gözleri of
Ziyan ziyan ziyan artık sözleri
Bir zamanlar o aşk delisiydi
Geceleri yanar hiç sönmezdi
Bir zamanlar o aşk delisi
Şimdi durur bir yabancı gibi
***
Burası bir zamanlar caddesi
Kafası kaçmışların adresi
Bir zamanlar herşey ne güzeldi
Şimdi bir kabus gibi
Toplar mı bilmem toplar sanırım
Ya da kopar yerinden
Toplar mı bilmem toplar sanırım
Ya da kopar kalbimden
***
Yalan yalan yalandı gözleri of
Ziyan ziyan ziyan artık sözleri
Yalan yalan yalandı gözleri
Ziyan ziyan ziyan artık sözleri
Yalan yalan yalan
Ziyan ziyan ziyan
***
Bir zamanlar o aşk delisiydi
Geceleri yanar hiç sönmezdi
Bir zamanlar o aşk delisi
Şimdi durur bir yabancı gibi
-
Yalnızlığın dikenli kollarında
Bir gül aradım ömrüm boyunca
Kimse yok hep öyle miydi diye kahrolduğumda
***
Yalnızlığın dikenli kollarında
Bir gül aradım ömrüm boyunca
Kimse yok hep öyle miydi diye haykırdığımda
***
Biri var kalbinde
Saklı durur o derinlerde
Bazen rüyalarında
Bazen şarkılarda
***
Biri var kalbinde
Öper koklar seni ya o gecelerde
Ve serin sabahla gelen
Derin bir solukta
***
Yalnızlığın dikenli kollarında
Bir gül aradım ömrüm boyunca
Kimse yok hep öyle miydi diye haykırdığımda
***
Biri var kalbinde
Saklı durur o derinlerde
Bazen rüyalarında
Bazen şarkılarda
***
Biri var kalbinde
Öper koklar seni ya o gecelerde
Ve serin sabahla gelen
Derin bir solukta
***
Biri var kalbinde
Öper koklar seni ya o gecelerde
Ve serin sabahla gelen
Derin bir solukta
***
Yalnızlığın dikenli kollarında
Bir gül duldum en sonunda
-
Bak, yıllar geçti
Farkında değiliz sanki
Bak, zaman bize neler etti
Çok şeyler değişti
Evet dediler
Birbirini sevenler
Birer birer evlendiler
Biz sevmedik mi sanki
Birleşemedi gitti ellerimiz
Biz kopamayız ayrılamayız seninle derdik
Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi mahcubuz birbirimize
Biz kopamayız ayrılamayız seninle, seninle
Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi ağlarız hâlimize
***
Seni seçtiğim için pişman değilim
Sana aşkım dediğim için
Seni sevdiğim için kızgın değil kalbim
İyi ki seni sevmişim
Biz kopamayız ayrılamayız seninle, derdik
Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi mahcubuz birbirimize
Biz kopamayız ayrılamayız seninle, seninle
Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi ağlarız hâlimize
***
Biz kopamayız ayrılamayız seninle, seninle
Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi mahcubuz birbirimize
Biz kopamayız ayrılamayız seninle, derdik
Bir elmanın iki yarısıydık, şimdi ağlarız hâlimize
-
Öyle yalnızım ki
Ölüyorum acımdan
Acım bana dost sanki
***
Öyle kırgınım ki
Dönemiyorum canıma
Canım bana tuzak sanki
***
"Git" dediler, "uzaklara
Sana bir tatil iyi gelir"
Öyle uçmuşum ki
Düşünüyorum hâlâ, hmm
Acaba bu iyi midir?
***
Derken ben
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli, ben
***
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli
Düşüne düşüne
***
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli, ben
***
Öyle bozuğum ki
Kuruyorum gece gündüz
Kafam olmuş taş gibi
***
"Git" dediler, "uzaklara
Sana bir tatil iyi gelir"
Öyle uçmuşum ki
Düşünüyorum hâlâ, hmm
Acaba bu iyi midir?
***
Derken ben
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli, ben
***
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli
Düşüne düşüne
***
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli, ben
***
Benim deliliğim bana, bana
Benim deliliğim sana, sana
Ne yana baksam, kime gitsem
Çare değil bana
***
Benim deliliğim bana, bana
Benim deliliğim sana
Ne yana baksam, kime gitsem
Çare değil bana
***
Derken ben
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli, ben
***
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli
Düşüne düşüne
***
Deli, deli, deli
Deli, deli oldum, deli, ben
-
Çekiyorum bir sevdanın yükünü, yükünü
Molam yok ki, dinleyeyim biraz kendimi
Çekiyorum bir sevdanın yükünü, yükünü
Gözümde yaş, gönlümde yara şu aşk dedikleri
Sırtımda bir kambur, bu sevda illeti
Nereye gitsem gelir peşimden
Bırakmaz ki beni
Canım ne isterse yaparım
Kime ne, kime ne
Canım nereye gitmek isterse giderim
Sormam kimseye
Canım ne isterse yaparım
Kime ne, kime ne
Canım nereye gitmek isterse
Çeker giderim
Beni sen mi yarattın
Bu canı bana sen mi verdin
Ne istiyorsun benden söyle, hadi söylesene
Bela mısın git başımdan
Zararlısın kalbime
Canım ne isterse yaparım
Kime ne, kime ne
Canım nereye gitmek isterse giderim
Sormam kimseye
Canım ne isterse yaparım
Sozlerle.com sozlerle
Kime ne, kime ne
Canım nereye gitmek isterse
Çeker giderim
Canım ne isterse yaparım
Kime ne, kime ne
Canım nereye gitmek isterse
Çeker giderim
Çekiyorum bir sevdanın yükünü, yükünü
Molam yok ki, dinleyeyim biraz kendimi
-
Sensiz bu şehrin sokaklarında
Aşkı kaybettim bulamıyorum şimdi
Sensiz bu şehrin sokaklarında
Sarhoşum galiba belamı arıyorum
***
Takılma, takılma
Kaybolma sakın sokaklarda
Takılma sen takılma
Her şeyi bırak biraz oluruna
***
Sensiz bu şehrin sokaklarında
İstemesem de takıyorum her şeyi kafama
Sensiz bu şehrin sokaklarında
Her şey ters herkes tuhaf geliyor şimdi bana
***
Takılma, takılma
Kaybolma sakın sokaklarda
Takılma sen takılma
Her şeyi bırak biraz oluruna
***
Takıldın ne oldu
Hevesin kör oldu
Olan hep sana hep sana
Hep sana oldu
***
Takıldın ne oldu
Sevincin yok oldu
Olan hep sana hep sana
Hep sana oldu
***
Takılma, takılma
Kaybolma sakın sokaklarda
Takılma sen takılma
Her şeyi bırak biraz oluruna
***
Takılma, takılma
Kaybolma sakın sokaklarda
Takılma sen takılma
Her şeyi bırak biraz oluruna
-
Gülmüyor, sevmiyor gönül
Gitti mi, gönmüyor gönül
Herşeyin bir sebebi var, gönül ooofff
Her aşkın bir eceli var, bilmez gönül
***
İster ister, bu gönül aşk ister
İster iser, bu gönül aşk ister
***
Görmüyor, duymuyor gönül
Canına sarmıyor gönül
Herşeyin bir bedeli var, gönül oooffff
Ödesen de bitmez bazen cahal gönül
***
İster ister, bu gönül aşk ister
İster iser, bu gönül aşk ister
İster ister, oooffff
İster iser, bu gönül aşk ister