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Ümit Sayın
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Söz yazarı:
Ümit Sayın
Besteci:
Ozan Çolakoğlu
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02
Gurbet
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ümit Sayın
Besteci:
Ümit Sayın
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03
Gönül Sarayım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ümit Sayın
Besteci:
Ümit Sayın
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04
Caneylom
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ümit Sayın
Besteci:
Ozan Çolakoğlu
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05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ümit Sayın
Besteci:
Ümit Sayın
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