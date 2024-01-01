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7/24 Dinle Türküler ve Oyun Havaları

Türküler ve Oyun Havaları Şarkı Sözleri

Ümit Sayın Türküler ve Oyun Havaları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Sayın Türküler ve Oyun Havaları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türküler ve Oyun Havaları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Sayın

Ümit Sayın

Türküler ve Oyun Havaları

  • Eframis

  • Al Kanat Mavi Kanat

  • Arpa Ektim Olacak

  • Bağlamam Var Uctelli

  • Bağlamamin Dugumu

  • Dam Başında Sarı Çiçek

  • Gine Yeşillendi Germir Bağları

  • Minarenin Alemi

  • Sarmaşık Bülbülleri

  • Sayıdem Otur Yanıma

  • Urfa Divan Ayağı (Ens)

  • Yayla Yollarında Kaldim

  • Yaylanın Soguk Suyu

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