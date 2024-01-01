Ümit Sayın

Eframis Eframes yam Tu di yemal E ram to se eyam *** Eframes yam İşa karma Nu afet koani za hamfar *** Tiyaç tiyaç tiyaç tiyaç Tiyaç tiyaç tiyaç tiyaç *** Ay yamu sabme Menya tai söç Ay ya men naye Sakaçi miyen vet *** Ya ven sahve yoho edi soho Ya mi sahve yoho edi soho *** Ay ya mu sabme Menya tai söç Ay ya men naye Sakaçi miyen vet *** Ya ven sahve yoho edi soho Ya mi sahve yoho edi soho *** Entanu nebizayar e tanı çi manzar Ne yahu teyvar nama Entanu nebizayar e tanı çi manzar Ne yahu teyvar nama *** Yamus eveyamus eviyamus eveyamus Yamus eveyamus eviyamus eveyamus *** Ley yamaç ley ley yamaç Yemi ley yamaç semi ley yamaç Ley yamaç ley ley yamaç Yemi ley yamaç semi ley yamaç *** Entanu nebizayar e tanı çi manzar Ne yahu teyvar nama Entanu nebizayar e tanı çi manzar Ne yahu teyvar nama

Al Kanat Mavi Kanat Al Kahat Mavi Kahat Ağlarım Sahat Sahat Sen Orada Ben Burda Nasıl Gönül Irahat Amanın Bahar Bahar Sular Akar Yarim Serhoş Olmuş Baygın Baygın Bakar Al Kahadı Yazdırır Deryaları Gezdirir Senin Orda Duruşun Beni Candan Bezdirir

Arpa Ektim Olacak Arpa Da Ektim Olacak (Aman Onyedili Fadimem) Dertlerin Beni Alacak İkimizin Sevgisi (Aman Onyedili Fadimem) Mahşere Mi Kalacak Sevsem Uyanmaz Gecelerin Uzununa Da Canlar Dayanmaz Arpa Da Ektim Gül Bitti (Aman Onyedili Fadimem) Dalında Bülbül Öttü Fadimem Senin Yoluna (Aman Onyedili Fadimem) Binbeşyüz Altın Gitti Sevsem Uyanmaz Gecelerin Uzununa Da Canlar Dayanmaz

Bağlamam Var Uctelli Bağlamam var üç telli imanım Borcum var beşyüzelli Gitti de yörük kızı gelmedi imanım Kocaya da vardı besbelli Ammanın imanım şalvar malvarlım Yörük kızın Allah'ına yalvarın Kesik başı kestane imanım Gölgesi düştü üstüme Kalkın da gidelim baskına imanım Yörüğün de kızının üstüne Ammanın imanım şalvar malvarlım Yörük kızın Allah'ına yalvarın

Bağlamamin Dugumu Bağlamamın Düğümü, İsterler Öldüğümü. Sağ Yanım Yastık İster, Sol Yanım Sevdiğimi. Aman Aman Bağlamamın Telleri, Açıldı Mı Yaylaların Gülleri. Türkmen Kızı Kınalar Yakmış Eline, Altın Kemer Yakışıyor Beline. Yaylaya Gidesice, Gülleri Salasıca. Ah Ne Yaman Güzelleşmiş, Allah'tan Bulasıca. Aman Aman Bağlamamın Telleri, Açıldı Mı Yaylaların Gülleri. Türkmen Kızı Kınalar Yakmış Eline, Altın Kemer Yakışıyor Beline.

Dam Başında Sarı Çiçek Dam Başında Sarı Çiçek (Oy Oy) Burdan Kalkak Ürgüp'e Göçek (Nennide Feridem Nenni) Ürgüp'e Vardığımız Gece (Oy Oy) Hak Yoluna Gurban Kesek (Nennide Feridem Nenni) Gidiyorum İşte Gör (Oy Oy) Hayalde Gör Düşte Gör (Nennide Feridem Nenni) Gıymatımı Bilmeyon (Oy Oy) Bir Kötüye Düş De Gör (Nennide Feridem Nenni) Odaları Köşeli (Oy Oy) Gül-Ü Reyhan Döşelide (Nennide Feridem Nenni) Ne Ağladım Ne Güldüm (Oy Oy) Ben Bu Aşka Düşeli (Nennide Feridem Nenni)

Gine Yeşillendi Germir Bağları Gine yeşillendi de amman Germir bağları hey Bakarım erimez, erimez dağların karı hey Bergüzar yollamış da amman ellerin yari hey Saçını boynuma, boynuma dolar, ağlarım hey Versеler yarimi yanıma, güler oynarım hey Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum Seni gelecek diye sol yanımı boş koydum Gine güzler geldi de amman yollar işledi hey Gözüm yaşı durmuş iken gine başladı hey Benim yarim suna, suna boynum nerede kışladı? Hey Saçını boynuma, boynuma dolar, ağlarım hey Versеler yarimi yanıma, güler oynarım hey Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum Seni gelecek diye sol yanımı boş koydum Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum Seni gelecek diye sol yanımı boş koydum

Minarenin Alemi Minarenin alemi Kara kaşın kalemi Kalem alıp kaşlarını yazdırayım amman Gerdanına liraları dizdireyim amman Seni alıp diyar diyar gezdireyim amman Minare ince ince Ölürüm görmeyince Kalem alıp kaşlarını yazdırayım amman Gerdanına liraları dizdireyim amman Seni alıp diyar diyar gezdireyim amman

Sarmaşık Bülbülleri Sarmaşık Bülbülleri De (Aman) Yavrum Yiyeyim O Dilleri Açtı Yeşil Yapraklar Da Aman Tam Muhabbet Günleri İn Aşağı Sediceğim Yollarım Diken Bu Ayrılık Değil Mi (Anam) Belimi Büken Ata Binmiş Gidiyor Da Aman Ata Neler Ediyor Yeni Yolun Tozları Da (Aman) Zührem Atı Berbad Ediyor Atma Beni Göllere De Göller Derindir Böyle Giderse Bu Yıl Mevla Kerimdir Ne Dedinde Durdun Yarim Yollar Üstüne Vur Hançeri Aksın Kanım Çöller Ütüne

Sayıdem Otur Yanıma Sayide'm Sayide'm Otur Yanıma Sürmeler Mi Çekeyim Ela Ela Gözüne Uyma Da Dedim Uydun Eller Sözüne Top Zülüflü Sayide'm Otur Otur Yanıma Kardan Beyaz Kollarını Dola Dola Boynuma Evlerinin Önü Hamam Kapısı Hamamdan Geliyor Nazlı Yârin Kokusu Kendi Küçük Amma Cilve Kutusu Top Zülüflü Sayide'm Otur Otur Yanıma Kardan Beyaz Kollarını Dola Dola Boynuma

Yayla Yollarında Kaldim Yayla Yollarında Galdım Yalınız (Aman Aman) Eşe Dosta Malum Olsun Halimiz (Aman Aman) Yayla Yollarına Yokuş Dediler (Aman Aman) Ak Kızın Koluna Yapış Dediler (Aman Aman) Ardıç Arkasında Gördüm Boyunu (Aman Aman) Yeni De Öğrendim Yarin Huyunu (Aman Aman)