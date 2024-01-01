Hepsi Benim Yüzümden Şarkı Sözleri
Ümit Sayın Hepsi Benim Yüzümden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Sayın Hepsi Benim Yüzümden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hepsi Benim Yüzümden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Sayın
Hepsi Benim Yüzümden
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Bir bak kim gidiyor
Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya
Bir bak kim gidiyor
Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya
***
Sonra belki de çok sonra
Kim ağlar, kim güler sonunda
Kim ağlar, kim güler sonunda
***
Ben gidiyorum, sen hoşçakal
Benim can canım güzel gül bahçem
Ben ağlıyorum, sen sakın ağlama
Bir ömür boyunca, o gül yüzün hep gülsün
***
Çünkü güller ağlamaz canım
Güller ağlamaz
Güller ağlamaz gülüm sen ağlama
***
Bir bak kim gidiyor
Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya
***
Sonra belki de çok sonra
Kim ağlar, kim güler sonunda
Kim ağlar, kim güler sonunda
***
Ben gidiyorum, sen hoşçakal
Benim can canım güzel gül bahçem
Ben ağlıyorum, sen sakın ağlama
Bir ömür boyunca, o gül yüzün hep gülsün
***
Çünkü güller ağlamaz canım
Güller ağlamaz
Güller ağlamaz gülüm sen ağlama
-
Bir elmanın yarısı
Biri sensin biri ben
Bir elmanın yarısı
Biri sensin biri ben
**
İki ceylan yavrusu
Biri sensin biri ben
İki ceylan yavrusu
Biri sensin biri ben
***
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
***
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
***
Açan her güzel gülün
Biri sensin biri ben
Açan her güzel gülün
Biri sensin biri ben
***
Kafesteki bülbülün
Biri sensin biri ben
Kafesteki bülbülün
Biri sensin biri ben
***
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
***
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
***
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
Gel bi' dünya kuralım
Başka kimse olmasın
***
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
Biri kız biri oğlan
İki çocuk oynasın
-
Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız
Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız
Ve sonra bir gece vakti bakarım
Uyku kaçmış, elimden
Hepsi benim, yüzümden
***
Sabırdan kaleler, kurarım uçsuz bucaksız
İster ama kaçarım
Aşklarım belli zamansız
Yalandan şarkılarla avunurum
İşte gitmiş, elimden
Hepsi benim, yüzümden
***
Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan
Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan
Yine oldu yine doldu, yaşla gözlerim
Hepsi benim, yüzümden
Hepsi benim, yüzümden
***
Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız
Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız
Ve sonra bir gece vakti bakarım
Uyku kaçmış, elimden
Hepsi benim, yüzümden
***
Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan
Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan
Yine oldu, yine doldu, yaşla gözlerim
Hepsi benim, yüzümden
Hepsi benim, yüzümden
-
Yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi?
Yaz dostum selam almayana yiğit denir mi?
Yaz dostum altı üstü beş metrelik bez için
Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?
***
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı
***
Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile
Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile
Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu
Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile
***
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı
***
Yaz dostum Barış söyler kendi bir ders alır mı?
Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı?
Yaz dostum bir dünya ki haklı haksız karışmış
Yaz dostum boşa koysan dolmaz dolusu alır mı?
***
Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı
-
Dünya handır han içinde
Yaşar onun can içinde
Rüya gibi, gelir geçer
İnsanoğlu gam içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Dünya döner değirmendir
İnsan içinde çavdardır
Bu gün gelir, yarın gider
Dolup boşalan bir handır
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Dünya döner değirmendir
İnsan içinde çavdardır
Bu gün gelir, yarın gider
Dolup boşalan bir handır
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
***
Hey gidi, koca dünya
Gam yükü müsün?
Söyle söyle, fani dünya
Dert küpü müsün?
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