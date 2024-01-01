Ümit Sayın

Güller Ağlamaz Bir bak kim gidiyor Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya Bir bak kim gidiyor Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya *** Sonra belki de çok sonra Kim ağlar, kim güler sonunda Kim ağlar, kim güler sonunda *** Ben gidiyorum, sen hoşçakal Benim can canım güzel gül bahçem Ben ağlıyorum, sen sakın ağlama Bir ömür boyunca, o gül yüzün hep gülsün *** Çünkü güller ağlamaz canım Güller ağlamaz Güller ağlamaz gülüm sen ağlama *** Bir bak kim gidiyor Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya *** Sonra belki de çok sonra Kim ağlar, kim güler sonunda Kim ağlar, kim güler sonunda *** Ben gidiyorum, sen hoşçakal Benim can canım güzel gül bahçem Ben ağlıyorum, sen sakın ağlama Bir ömür boyunca, o gül yüzün hep gülsün *** Çünkü güller ağlamaz canım Güller ağlamaz Güller ağlamaz gülüm sen ağlama

Bir Elmanın Yarısı Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben Bir elmanın yarısı Biri sensin biri ben ** İki ceylan yavrusu Biri sensin biri ben İki ceylan yavrusu Biri sensin biri ben *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın *** Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben Açan her güzel gülün Biri sensin biri ben *** Kafesteki bülbülün Biri sensin biri ben Kafesteki bülbülün Biri sensin biri ben *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın *** Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın Gel bi' dünya kuralım Başka kimse olmasın *** Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın Biri kız biri oğlan İki çocuk oynasın

Hepsi Benim Yüzümden Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız Ve sonra bir gece vakti bakarım Uyku kaçmış, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Sabırdan kaleler, kurarım uçsuz bucaksız İster ama kaçarım Aşklarım belli zamansız Yalandan şarkılarla avunurum İşte gitmiş, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan Yine oldu yine doldu, yaşla gözlerim Hepsi benim, yüzümden Hepsi benim, yüzümden *** Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız Ve sonra bir gece vakti bakarım Uyku kaçmış, elimden Hepsi benim, yüzümden *** Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan Ben de sustum söylemem ki, seyredelim uzaktan Yine oldu, yine doldu, yaşla gözlerim Hepsi benim, yüzümden Hepsi benim, yüzümden

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum altı üstü beş metrelik bez için Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? *** Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı *** Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile *** Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı *** Yaz dostum Barış söyler kendi bir ders alır mı? Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı? Yaz dostum bir dünya ki haklı haksız karışmış Yaz dostum boşa koysan dolmaz dolusu alır mı? *** Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı