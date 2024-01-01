Ümit Sayın

Gurbet Ben puslu bir sabah Ben yorgun bir akşam Ya bir çare göster bana Ya da biraz huzur ver *** Ben nasıl uyuduysam İşte öyle uyandım Yorgun düştüm günden gecelerden Bana biraz umut ver Yorgun düştüm günden gecelerden Allahım sabır ver *** Gurbet elde anam babam Nasıl tüter cigaram *** Hasret nasıl çöker ciğerime Bunu gönlüme sor *** Gurbet elde anam babam Nasıl tüter cigaram Acımdan öldüm duyan olmadı Bunu gönlüme sor *** Acımdan öldüm duyan olmadı Bunu gönlüme sor *** Ben sevginin aynası Ümidimin rüyasıyım Yorgun düştüm günden gecelerden Bana biraz umut ver Yorgun düştüm günden gecelerden Allahım sabır ver *** Gurbet elde anam babam Nasıl tüter cigaram *** Hasret nasıl çöker ciğerime Bunu gönlüme sor *** Gurbet elde anam babam Nasıl tüter cigaram Acımdan öldüm duyan olmadı Bunu gönlüme sor Hasret nasıl çöker ciğerime Bunu gönlüme sor *** Acımdan öldüm duyan olmadı Bunu gönlüme sor

Hicran Hicran olur gönül meskeni Ne geleni var artık ne de gideni Bir tutam sevdam olsa Yalandır, ziyandır bana gözleri *** Soyunup geldim körfezin koynundan Anam ağlar ardımdan duası gelir Yedi tepeli şehrin kadını Ne bahar ne yazları seninle giyindim *** Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret Ben senden geçerim sen benden vazgeç Ne dağlar diz çöker önümde ya gurbet Ben senden geçerim sevdalı denizim *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar dinler mi seni? *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar ah... *** Hicran olur gönül meskeni Ne geleni var artık ne de gideni Bir tutam sevdam olsa Yalandır, ziyandır bana gözleri *** Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret Ben senden geçerim sen benden vazgeç Ne dağlar diz çöker önümde ya gurbet Ben senden geçerim sevdalı denizim *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar dinler mi seni? *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar dinler mi seni? *** Sen üz beni, sen kahret beni Yukarda Allah var görür halimi Sen yık beni, kedere sen sat beni Başımda rüzgarlar...

Gönül Sarayım Sana ömrümü verdim Benden vazgeç diye mi Sana sevgimi verdim Nefret duy diye mi *** Ben sana eğildikçe Sen kıymet bilmedikçe Ben yollara düşerim Güller ağlar içimde *** Sevgili sultanım Benim gönül sarayım Senden çok çekeceyim Dürü dürü düp dürüp düp düp *** Sevgili sultanım Benim gönül sarayım Daha neler göreceyim Dürü dürü düp dürüp düp düp *** Sen benim kaşım gözüme Bakıpta aldanma Sever gibi görünüpde Şeytani yaklaşma *** Bir insan severse Kalbi sever ilk önce Sonra neyi severse Zarar gelmez kimseye *** Aklım var düşünüyorum Gözlerim var görüyorum Sözlerimle bitmiyorum Ben sevgiyle yaşıyorum *** Gönül var sever biter Gönül var küser gider Ben sevdaya düşkünüm Düşkünler beni sever *** Sevgili sultanım Benim gönül sarayım Senden çok çekeceyim Dürü dürü düp dürüp düp düp *** Sevgili sultanım Benim gönül sarayım Daha neler göreceyim Dürü dürü düp dürüp düp düp *** Sen benim kaşım gözüme Bakıpta aldanma Sever gibi görünüpde Şeytani yaklaşma *** Bir insan severse Kalbi sever ilk önce Sonra neyi severse Zarar gelmez kimseye *** Sevgili sultanım Benim gönül sarayım Senden çok çekeceyim Dürü dürü düp dürüp düp düp *** Sen benim kaşım gözüme Bakıpta aldanma Sever gibi görünüpde Şeytani yaklaşma *** Bir insan severse Kalbi sever ilk önce Sonra neyi severse Zarar gelmez kimseye

Caneylom Dökülür dağların tozu eteği Gülüm, canım bilirim ben hüzünsün Nicedir bana küskünsün *** Kar düşer yollarıma Varamam sevdiğim sana Nasıl düğümlenir Sevincim boğazımda Hasret kor bir ateştir Yanar ocağımda Aşım, suyum, bedenim Isınır onunla *** Hanım caneylom Aşkım caneylom Nereye gidersem Gönlüm senindir *** Hanım caneylom Balım caneylom Nereye gidersem İçim eziktir *** Hanım caneylom Aşkım caneylom Nereye gidersem Gönlüm senindir *** Hanım caneylom Balım caneylom Nereye gidersem İçim eziktir Dökülür dağların tozu eteği Gülüm, canım bilirim ben hüzünsün Nicedir bana küskünsün *** Kar düşer yollarıma Varamam sevdiğim sana Nasıl düğümlenir Sevincim boğazımda *** Hasret kor bir ateştir Yanar ocağımda Aşım, suyum, bedenim Isınır onunla *** Hanım caneylom Aşkım caneylom Nereye gidersem Gönlüm senindir *** Hanım caneylom Balım caneylom Nereye gidersem İçim eziktir

Beni Çağırma Beni çağırma korkar oldum aşkından Sen beni çağırma yanıp kül olmuş bağrına Hiç aklımda yokken sevdiğim Hatırlatma bana kendini Yüzünü görmek acımı tazeler Unutmak yalan gelir o an gönlüme *** Dönüyor başım dönüyor dünya Duramaz oldum ben karşında Dönüyor başım dönüyor dünya Sevdiysen beni bana bağışla *** Beni çağırma korkar oldum aşkından Sen beni çağırma yanıp kül olmuş bağrına Dönüyor başım dönüyor dünya Duramaz oldum ben karşında Dönüyor başım dönüyor dünya Sevdiysen beni bana bağışla *** Beni çağırma korkar oldum aşkından Sen beni çağırma yanıp kül olmuş bağrına Ah neredesin ruhumun bekçisi Bir son ver bitsin ziyaretim Tanrı'nın huzur veren kar beyaz ışığı Al beni bitsin dünya nöbetim

Bu Sevginin Eseri Yarim bir duysan sesimi Kör duman dillerimi Yarim bir görsen halimi Akar yağmur gözlerimi *** Bir gün daha yalnızlıkla Sensiz bitiyor Yine yağmurlarla ayrılıkla Ömür geçiyor *** Yarim duyarsan beni Bu kalbimin sesini Yarim gördüysen beni Bu sevginin eseri *** Bir gün daha yalnızlıkla Sensiz bitiyor Yine yağmurlarla ayrılıkla Ömür geçiyor *** Ufukta bir akşam geceye soyunuyor Kül rengi bir sabah yüzüme vuruyor Ufukta bir akşam geceye soyunuyor Kül rengi bir sabah yüzüme vuruyor *** Bir gün daha yalnızlıkla Sensiz bitiyor Yine yağmurlarla ayrılıkla Ömür geçiyor Yarim bir duysan sesimi Kör duman dillerimi Yarim bir görsen halimi Akar yağmur gözlerimi *** Bir gün daha yalnızlıkla Sensiz bitiyor Yine yağmurlarla ayrılıkla Ömür geçiyor *** Ufukta bir akşam geceye soyunuyor Kül rengi bir sabah yüzüme vuruyor Ufukta bir akşam geceye soyunuyor Kül rengi bir sabah yüzüme vuruyor *** Bir gün daha yalnızlıkla Sensiz bitiyor Yine yağmurlarla ayrılıkla Ömür geçiyor *** Bir gün daha yalnızlıkla Sensiz bitiyor Yine yağmurlarla ayrılıkla Ömür geçiyor

Dursun Her Şey Dursun herşey Sussun herşey Gün yalan Nefes almak yalan *** Dursun herşey Sussun herşey Gece yalan Aşk yalan *** Nasıl geçer günler Yaşanmadan biter Elimden süzülüp Akıp giden su gibi *** Bir oyun bir düş gibi Yaşanır güz gibi Günler aylar yıllar Asırlar söner içimde *** Damdan düşenim Gözüm iki karam Bu yer bu gökler Herşey yalan *** Damdan düşenim Gözüm iki karam Döner ellerim Gül boşluğundan *** Dursun herşey Sussun herşey Dünya bir rüya Ölüm yalan *** Dursun herşey Sussun herşey Korku boşuna Ayrılık yalan *** Nasıl geçer günler Yaşanmadan biter Elimden süzülüp Akıp giden su gibi *** Bir oyun bir düş gibi Yaşanır güz gibi Günler aylar yıllar Asırlar söner içimde *** Damdan düşenim Gözüm iki karam Bu yer bu gökler Herşey yalan *** Damdan düşenim Gözüm iki karam Döner ellerim Gül boşluğundan *** Dursun Sussun herşey *** Düşünmekten vazgeçer gibiyim Dursun herşey sussun Neden sakin değilim Dursun herşey sussun herşey Bu ben değilim

Eframis Eframes yam Tu di yemal E ram to se eyam *** Eframes yam İşa karma Nu afet koani za hamfar *** Tiyaç tiyaç tiyaç tiyaç Tiyaç tiyaç tiyaç tiyaç *** Ay yamu sabme Menya tai söç Ay ya men naye Sakaçi miyen vet *** Ya ven sahve yoho edi soho Ya mi sahve yoho edi soho *** Ay ya mu sabme Menya tai söç Ay ya men naye Sakaçi miyen vet *** Ya ven sahve yoho edi soho Ya mi sahve yoho edi soho *** Entanu nebizayar e tanı çi manzar Ne yahu teyvar nama Entanu nebizayar e tanı çi manzar Ne yahu teyvar nama *** Yamus eveyamus eviyamus eveyamus Yamus eveyamus eviyamus eveyamus *** Ley yamaç ley ley yamaç Yemi ley yamaç semi ley yamaç Ley yamaç ley ley yamaç Yemi ley yamaç semi ley yamaç *** Entanu nebizayar e tanı çi manzar Ne yahu teyvar nama Entanu nebizayar e tanı çi manzar Ne yahu teyvar nama

15 Kasım Günlerdir bir kelime dökülmüyor yüreğime Bana küskün, biraz kızgın ışığım, yol arkadaşım Günlerden on beş kasım doksan beş bitmeye yakın Çabalasam biraz daha belki biter bu şarkım Burda bitmesin bu şarkım Kendimi size anlatayım Hiç bir yerde doğmadım Hiç bir zaman var olmadım *** Bastığım toprağı yüce sevgiyle kucakladım Islandığım denizlere saygılarımı sunarım Bana güneşi veren ışığım olmasaydın nasıl yaşardım Bir kez daha sana burdan hasretlerimi yolladım *** İşte şarkım buraya kadar Hepiniz sevgiyle kalın Sabırla beni dinlediniz Teşekkürler ışık dostlarım