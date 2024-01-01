Ümit Sayın

Söz & Müzik Şarkı Sözleri
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Uzundur bu yollar
Giderim gözüm kara
Sanma ki dönmem sana
Beni bekle, seni ben alam
***
Ola ki vurulmuşum
Senden beterim yalnız
Kurulmuşum dağ başına
Nöbetteyim sevdalı
***
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
***
Yaralıdır can-ı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
***
Vurulmuşum besbelli
Dolanmışım yar beline
Bir türkü tutturmuşum
Ağlamaklı hasrete
***
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
***
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
***
Uzundur bu yollar
Giderim gözüm kara
Sanma ki dönmem sana
Beni bekle, seni ben alam
***
Ola ki vurulmuşum
Senden beterim yalnız
Kurulmuşum dağ başına
Nöbetteyim sevdalı
***
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
***
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
-
Ne vakit gelsen aklıma
Bir yıldız düşer içime
Seni görürüm o anda
Yağar yağmur avucuma
Gidersen doğmaz güneşim
Sarar gözlerimi acı bir telaş
Gitme desem canım
Kalır mısın benimle
Gitme desem canım
Sever misin benimle
Gitme gitme gitme ah gitme
Gitme gitme gitme ah gitme
Geceler sabahsız
Ömrüm baharsız
-
Garibim vuruldum yüreğim yoruldu
Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum
Sonbahar oldum sevinçi unuttum
Bu acıya nasıl yüreğim dayanır
Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum
Sonbahar oldum sevinçi unuttum
Bu acıya nasıl yüreğim dayanır
***
Yok istemem başka bir yara gönlüme
Yok istemem başka bir yara gönlüme
Tutun ellerimden yoksa düşeceğim
Sönecek içimde baharım ateşim
Tutun ellerimden yoksa biteceğim
Derin uykulara yalnız gideceğim
***
Garibim vuruldum yüreğim yoruldu
Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum
Sonbahar oldum sevinçi unuttum
Bu acıya nasıl yüreğim dayanır
Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum
Sonbahar oldum sevinçi unuttum
Bu acıya nasıl yüreğim dayanır
***
Yok istemem başka bir yara gönlüme
Yok istemem başka bir yara gönlüme
Tutun ellerimden yoksa düşeceğim
Sönecek içimde baharım ateşim
Tutun ellerimden yoksa biteceğim
Derin uykulara yalnız gideceğim
***
Tutun ellerimden yoksa düşeceğim
Sönecek içimde baharım ateşim
Tutun ellerimden yoksa biteceğim
Derin uykulara yalnız gideceğim
-
Geçip giderken hayat dediğin
Ne kadar güldüm
Ne kadar sevdim
Ne kadar ölebildim
***
Uçup giderken hayat dediğin
Ne kadar umut
Ne kadar aşk
Ne kadar nefes çalabildim
***
Aynada yüzüm eskiyen güzüm
Dökülür yaprak yaprak ömrüm
Aynada yüzüm bitmeyen güzüm
Yağmur olur iki gözüm
***
Ah gülüm soldu gönlüm doydu
Hüzün gözlerimde çıkmaz bir sokak oldu
Ah sözüm bitti şarkım bitti
Gönül yağmalandı hırpalandı harab oldu
-
Taşırım ben hasretin yükünü
Acılarım koynumda sır gibi
Açarım baharda çiçek gibi
Dolarım içine gün gibi
Yeter ki sen üzülme
Kendine dert etme
Varsın uzasın yollar
Sen aşkımdan vazgeçme
Yeter ki sen üzülme
Kendine dert etme
Seni bir ömür beklerim
Sen aşkımdan vazgeçme
Karışır hüzünlenirim sen aldırma
Susar dillerim yanarım ben aşkınla
Karışır hüzünlenirim sen aldırma
İçimde taşırım sesini hala