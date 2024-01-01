Ümit Sayın

Hasret Türküsü (Suavi) Uzundur bu yollar Giderim gözüm kara Sanma ki dönmem sana Beni bekle, seni ben alam *** Ola ki vurulmuşum Senden beterim yalnız Kurulmuşum dağ başına Nöbetteyim sevdalı *** Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim *** Yaralıdır can-ı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim *** Vurulmuşum besbelli Dolanmışım yar beline Bir türkü tutturmuşum Ağlamaklı hasrete *** Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim *** Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim *** Uzundur bu yollar Giderim gözüm kara Sanma ki dönmem sana Beni bekle, seni ben alam *** Ola ki vurulmuşum Senden beterim yalnız Kurulmuşum dağ başına Nöbetteyim sevdalı *** Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim *** Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim

Gitme (Tarkan) Ne vakit gelsen aklıma Bir yıldız düşer içime Seni görürüm o anda Yağar yağmur avucuma Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi acı bir telaş Gitme desem canım Kalır mısın benimle Gitme desem canım Sever misin benimle Gitme gitme gitme ah gitme Gitme gitme gitme ah gitme Geceler sabahsız Ömrüm baharsız

Tutun Ellerimden (İzel) Garibim vuruldum yüreğim yoruldu Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum Sonbahar oldum sevinçi unuttum Bu acıya nasıl yüreğim dayanır Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum Sonbahar oldum sevinçi unuttum Bu acıya nasıl yüreğim dayanır *** Yok istemem başka bir yara gönlüme Yok istemem başka bir yara gönlüme Tutun ellerimden yoksa düşeceğim Sönecek içimde baharım ateşim Tutun ellerimden yoksa biteceğim Derin uykulara yalnız gideceğim *** Garibim vuruldum yüreğim yoruldu Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum Sonbahar oldum sevinçi unuttum Bu acıya nasıl yüreğim dayanır Bir aşk biter gibi hüzüne boğuldum Sonbahar oldum sevinçi unuttum Bu acıya nasıl yüreğim dayanır *** Yok istemem başka bir yara gönlüme Yok istemem başka bir yara gönlüme Tutun ellerimden yoksa düşeceğim Sönecek içimde baharım ateşim Tutun ellerimden yoksa biteceğim Derin uykulara yalnız gideceğim *** Tutun ellerimden yoksa düşeceğim Sönecek içimde baharım ateşim Tutun ellerimden yoksa biteceğim Derin uykulara yalnız gideceğim

Hayat Dediğin (Levent Yüksel) Geçip giderken hayat dediğin Ne kadar güldüm Ne kadar sevdim Ne kadar ölebildim *** Uçup giderken hayat dediğin Ne kadar umut Ne kadar aşk Ne kadar nefes çalabildim *** Aynada yüzüm eskiyen güzüm Dökülür yaprak yaprak ömrüm Aynada yüzüm bitmeyen güzüm Yağmur olur iki gözüm *** Ah gülüm soldu gönlüm doydu Hüzün gözlerimde çıkmaz bir sokak oldu Ah sözüm bitti şarkım bitti Gönül yağmalandı hırpalandı harab oldu