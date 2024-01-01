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7/24 Dinle Söz & Müzik

Söz & Müzik Şarkı Sözleri

Ümit Sayın Söz & Müzik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ümit Sayın Söz & Müzik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Söz & Müzik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ümit Sayın

Ümit Sayın

Söz & Müzik

  • Hayat Dediğin (Levent Yüksel)

  • Gitme (Tarkan)

  • Tutun Ellerimden (İzel)

  • Aşkımdan Vazgeçme (Leman Sam)

  • Hasret Türküsü (Suavi)

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